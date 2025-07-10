Kapatılan hayvan pazarları ne zaman açılacak? Bakanlık duyurdu

Bakanlık, son günlerde bazı basın ve sosyal medya kanallarında şap hastalığı ile ilgili çıkan iddiaları yalanlayarak, "Aşılaması yapılan bölgelerdeki kapalı olan hayvan satış yerleri, aşılamalar tamamlandıkça tekrar açılacaktır" dedi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde bazı basın ve sosyal medya kanallarında, şap hastalığına ilişkin eksik, çarpıtılmış ve kamuoyunu yanıltıcı içeriklerin dolaşıma sokulduğu bildirildi.
Yeni şap serotipi SAT1'in yayılmaması için hızlı bir tedbir alınarak, bütün hayvan satış yerlerinin kapatıldığı, yeni tipe karşı geliştirilen aşının üretimine başlandığı hatırlatılan açıklamada, şap hastalığına karşı mücadelenin Bakanlık bünyesindeki Şap Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğü anımsatıldı. Şap Enstitüsü Müdürlüğünün, hastalığın teşhisini yaparak, etkin ve güncel aşı üretimini sağladığı aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:
Aşılamalar tamamlandıkça hayvan satış yerleri peyderpey açılacak
Ülke genelinde, 81 il ve 922 ilçede görev yapan yaklaşık 10 bin veteriner hekiminin, saha taramaları ve aşılama faaliyetlerini büyük özveriyle yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, aşılaması yapılan bölgelerdeki kapalı olan hayvan satış yerlerinin, aşılamalar tamamlandıkça peyderpey açılacağı duyuruldu.
Türkiye'nin şap hastalığına karşı teknik altyapısı, uzman kadrosu ve üretim gücünün yeterli olduğunun altı çizilen açıklamada, aşılamaların etkin biçimde sürdürüldüğü, hayvan sağlığı hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı vurgulandı.
Tüketicilerin ete ulaşmasında da şu an itibarıyla herhangi bir sorunun, söz konusu olmadığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: