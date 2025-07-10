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Bu yaz düğün organizasyon malzemeleri satışında büyük düşüş var: Yüzde 80 azaldı

Bu yaz düğün organizasyon malzemeleri satışında büyük düşüş var: Yüzde 80 azaldı

12:3310/07/2025, Perşembe
IHA
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Esnaf Zafer Oyar
Esnaf Zafer Oyar

Eskişehir'de düğün organizasyon malzemeleri satan Zafer Oyar, geçen seneye göre hediyelik ve tek kullanımlık malzeme satışlarında önemli ölçüde düşüş olduğunu belirtti.

Yaz mevsiminin başlamasıyla beraber düğün ve eğlence organizasyonlarının sezonu açıldı. Fakat hediyelik ve tek kullanımlık malzemeler satan esnaflar geçen yıla göre satışlardan beklediklerini bulamadılar. Bu noktada konuşan esnaf Zafer Oyar, geçen yıla göre satışların büyük oranda azaldığını belirtti.


10 LİRADAN BAŞLIYOR 70 LİRAYA KADAR ARTIYOR


Organizasyon piyasasının geçen seneye göre düştüğünü belirten Zafer Oyar, "Geçen yıla nazaran bu yıl düğün organizasyonlarında ciddi bir düşüş var. Yüzde seksen bir düşüş var. Bu durumun bizi etkileyen yönleri vermiş olduğumuz köpük yemek malzemeleri ve kullan at malzemeler yönünde düşüş var. Onun haricinde gelin ve damatların tercih ettiği hediyelik eşyalarında, düğün süsleme malzemelerinde de düşüş var. Yaklaşık 150 kişilik bir nikah organizasyonu düşünelim bu organizasyon için ortalama hediyelik masrafı ortalama hediye tane başına minimum 10 liradan başlıyor, maksimum 60-70 liraya kadar gidiyor. Aslında bu masraflar diğer düğün ve nikah masraflarına göre daha düşük olmasına rağmen gene de vatandaşlardan bu sene talep yüzde 80 azaldı" dedi.




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