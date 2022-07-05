Karadeniz gazında yeni aşama: Derin deniz boruları seriliyor

Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar devam ediyor. Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan doğal gazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor. Karadeniz'e ilk borular, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 13 Haziran'da Filyos'ta gerçekleşen törende indirilmişti. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Bugün 'Bismillah' diyerek ilk boruları denize indiriyor, ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. Derin deniz tarafında da inşallah ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız" ifadelerini kullanmıştı.

2023 İÇİN HUMMALI ÇALIŞMA

Karadeniz'de bulunan doğal gazı 2023 yılında vatandaşların kullanımına sunmak ve hanelerle buluşturmak için çalışmalar hız kazandı. Denizde kuyu hazırlık işlemleri sürerken karada da gazın işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi yükseliyor. Sığ kısımlarda boru yerleştirme işlemini yapacak, "Castoro 10" isimli gemi çalışmalarına devam ederken yeni bir gemi de derin denizlerdeki boruları serme işlemi için Türkiye'de...

YAZ BOYU GÖREVDE

Sığ kısımlarda başlayan boru serim işleminden derin denizdeki aşamaya geçiliyor. Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın uluşmasını sağlayacak boruların büyük bir kısmı Castorone isimli dev gemi tarafından gerçekleşecek. 325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 56 bin 529 groston ağırlığında olan Castorone isimli gemi yarın göreve başlayacak ve yaz boyunca Filyos'ta görev yapacak.

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