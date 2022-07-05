Ekonomi Karadeniz gazında yeni aşama Derin deniz boruları seriliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz gazında yeni aşama: Derin deniz boruları seriliyor

Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik boru hattında ilk boruların serim işlemi geçtiğimiz ay başladı. Boruları derin deniz tabanına yerleştirecek Castorone gemisi de yarın görev başı yapacak. Gemi, gazın 2023 yılında hanelere ulaşması için yaz boyunca boruları deniz tabanına yerleştirecek.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Karadeniz gazında yeni aşama: Derin deniz boruları seriliyor
Castorone gemisi

Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar devam ediyor. Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan doğal gazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor. Karadeniz'e ilk borular, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 13 Haziran'da Filyos'ta gerçekleşen törende indirilmişti. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Bugün 'Bismillah' diyerek ilk boruları denize indiriyor, ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. Derin deniz tarafında da inşallah ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız" ifadelerini kullanmıştı.

2023 İÇİN HUMMALI ÇALIŞMA

  • Karadeniz'de bulunan doğal gazı 2023 yılında vatandaşların kullanımına sunmak ve hanelerle buluşturmak için çalışmalar hız kazandı. Denizde kuyu hazırlık işlemleri sürerken karada da gazın işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi yükseliyor. Sığ kısımlarda boru yerleştirme işlemini yapacak, "Castoro 10" isimli gemi çalışmalarına devam ederken yeni bir gemi de derin denizlerdeki boruları serme işlemi için Türkiye'de...

YAZ BOYU GÖREVDE

Sığ kısımlarda başlayan boru serim işleminden derin denizdeki aşamaya geçiliyor. Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın uluşmasını sağlayacak boruların büyük bir kısmı Castorone isimli dev gemi tarafından gerçekleşecek. 325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 56 bin 529 groston ağırlığında olan Castorone isimli gemi yarın göreve başlayacak ve yaz boyunca Filyos'ta görev yapacak.

Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular denize iniyor
FOTOĞRAF 10
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Karadeniz'de 2020'de bulunan doğal gazı vatandaşın kullanımına sunmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
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16 GEMİ ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR<br><br>Birçok ilke imza atacak projenin hayata geçmesi için denizde ve karada 4 bin 200 çalışan mesai harcıyor, gazı karaya çıkarmak için 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi de çalışmalara destek veriyor.
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Denizin 2 bin 200 metre altında ve karada devam eden çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor.
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Dünyanın sayılı projelerinden gösterilen Filyos Vadisi Projesi'nde önemli bir adım daha 13 Haziran'da atılacak.<br><br>
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BORU İNDİRME TÖRENİNE ERDOĞAN DA KATILACAK<br><br>Çanakkale ve İstanbul boğazlarını geçerek 7 Haziran'da Filyos Limanı'na ulaşan ve doğal gazı karaya taşıyacak boruları 5 kilometrelik sığ kısımlarda deniz tabanına yerleştirecek \"Castoro 10\" isimli gemiye boru yüklemesi limanda sürüyor.<br><br>
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İlk boru indirme işlemi, 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenen törenle gerçekleştirilecek.
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SON SEVKİYAT BU AY TAMAMLANACAK<br><br>\"Kömürün başkenti\" olarak bilinen, son keşifle doğal gazın da başkenti olarak anılmaya başlayan Zonguldak'ın, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limanda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre ilerliyor.<br><br>Şu ana kadar 12 metre uzunluğunda yaklaşık 21 bin borunun limana indiği Filyos'ta son sevkiyatın da bu ay içinde tamamlanması planlanıyor.<br>
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\"Castoro 10\" gemisinin işleminin ardından derin denizde boru serimi için ise \"CastorONE\" isimli gemi Türkiye'ye gelecek.
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GÜNLÜK 10 MİLYON METREKÜP GAZ ÜRETİLEREK 2023'TE ŞEBEKEYE VERİLECEK<br><br>Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek. <br><br>Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak.
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Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.<br><br>
Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular denize iniyor
Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazı karaya taşıyacak borular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle 13 Haziran Pazartesi günü denize inecek.

Karadeniz gazında ilk boru döşeniyor
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