Ekonomi Kirada uzlaşmak mecburi Anlaşmazlığı arabulucu çözecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kirada uzlaşmak mecburi: Anlaşmazlığı arabulucu çözecek

Ev sahipleri ile kiracılar arasında açılan davalara arabulucu şartı getiriliyor. Taraflar, dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Burada anlaşma sağlanamazsa mahkeme yoluna gidilecek. Doğrudan mahkemeye dava açılması halinde ise davalar reddedilecek.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Kirada uzlaşmak mecburi: Anlaşmazlığı arabulucu çözecek
Eylül ya da ekim ayında devrede.

Kira ihtilaflarıyla ilgili açılan davalara arabulucu şartı getiriliyor. Taraflar, dava açmadan önce arabulucuya gidecek, burada çözüme ulaşılamazsa dava süreci başlayacak. Son zamanlarda fahiş bir şekilde artan kiralar, beraberinde kiracı-ev sahipleri arasında hukuki sorunları da getirdi. Kira fiyatlarında yaşanan ciddi artışın önüne geçmek için Türk Borçlar Kanunu’nda geçici olarak değişiklik yapıldı. Ev kiralarının TÜFE oranına göre belirlenmesi uygulamasına 1 yıllığına ara verildi. 1 Temmuz 2023’e kadar kiraya yapılacak zam oranı yüzde 25’le sınırlandırıldı. Ancak bu çözüm ihtilafların önüne tam olarak geçemedi.

TAHLİYE DAVALARI

  • Yasal düzenlemeyi by-pass etmek isteyen ev sahiplerinden bazıları mevcut kiracıyı çıkarıp evini yüksekten kiraya vermek için, bazıları da fahiş fiyatla kiraladıkları yeni kiracılardan tahsilatta zorlandığı için çareyi tahliye davalarında aramaya başladı. Buna yüzde 25 artış sınırının ihlali nedeniyle eski kiracıların davaları da eklenince sulh hukuk mahkemelerinin yükünün arttığı belirtiliyor.

BAKANLIK DEVREDE

Adalet Bakanlığı, uzun süren ve mahkemelerin iş yükünün artmasına neden olan bu davalarla ilgili harekete geçti. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk uygulaması hayata geçirilecek. Taraflar, dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Burada anlaşma sağlanamazsa mahkeme yoluna gidilecek.

İŞ YÜKÜ AZALACAK

  • Arabulucuya başvurmadan doğrudan mahkemeye dava açılması halinde ise bu davalar reddedilecek. Eylül ya da ekim gibi hayata geçirilmesi planlanan uygulamanın, mahkemelerdeki iş yükünün azalmasını sağlayacağı belirtiliyor. Ayrıca, uzun süren mahkeme süreçleri de böylece sona erdirilecek.

Taha Yasin Caner
Taha Yasin Caner

Tarafları yormayacak

Avukat Taha Yasin Caner: “Hukuki uyuşmazlıkların başlıca sebepleri kira artış oranının belirlenmesi, fahiş kira bedelinin ödenmemesi, bundan kaynaklı olarak tahliye talepleri olarak gözlemlenmektedir. Kira ihtilaflarının arabuluculuk marifetiyle çözülmesinin yargıdaki yoğunluğu hafifleteceği gibi tarafları da gerek maddi gerekse manevi olarak yormadan ihtilafların neticeye kavuşturulması açısından çok elzem ve faydalı olduğunu düşünüyoruz.”

Fırat Bilici
Fırat Bilici

Bir ayda sonuçlanır

  • Avukat Fırat Bilici: “Türkiye'de yasalaşan arabuluculuk sistemi birçok kazanca yol açmıştır. Dava yükünü hafifleten bu sistem sayesinde aslında anlaşmak isteyen ama bir araya gelemeyen tarafların bir araya gelmesini sağlamıştır. Kira ilişkilerinde de arabuluculuk sisteminin etkili bir şekilde uygulanabileceği kanaatindeyim. En az 6 ay ile 1 yıl arasında süren tahliye davaları 1 ay gibi bir sürede sonuçlandırılabilecektir.”

Rakamlarla arabuluculuk

İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanan zorunlu arabuluculukta 1 milyon 390 bin 291 dosyadan 809 bin 661’i anlaşmayla sonuçlandı. Başarı oranı yüzde 58 olarak gerçekleşti.

Ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019’dan bu yana 422 bin 645 uyuşmazlığın 222 bin 66’sı anlaşmayla sonuçlandı. Ticari uyuşmazlıklardaki arabuluculukta başarı oranı yüzde 53 oldu.

Tüketici uyuşmazlıklarında da 28 Temmuz 2020’den bu yana görüşmesi tamamlanan 124 bin 255 dosyanın 65 bin 275’inde taraflar el sıkıştı.

Kiracıyı çıkarmak için üç kriter: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
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Hem kiracı olarak oturanlar hem de evini kiraya verenler özellikle son yıl artan fiyatlar karşısında mağdur olmamak adına kendi haklarını araştırmaya başladı. Peki kiracıların hakları neler? Kiracılar hangi sebeple çıkarılabilir? Ev sahibi kira sözleşmesini iptal edebilir mi? Ev sahibi ve kiracıların hakları neler?
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Her iki tarafı da koruyan kanunların olmasına rağmen gerek bilinmediğinden gerek karşı tarafın zorlayıcı tavrından bazı problemler yaşanmaya devam ediyor.
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Türkiye’de kiracıları koruyan kanunlardan bahseden BHGRE Türkiye Ülke Başkanı Ö. Burak Özmutafoğlu, “Öncelikle kanunun kiracılar nezdinde pozitif ayrımcılık yaptığını söylemek mümkün. Elbette ki her olay yargıya intikal ettiğinde kendince değerlendirilir fakat genel hatlarıyla kiracıların hak ve yükümlülüklerinden söz etmek gerekirse; kiracılar, kiraladıkları mülkü kendi evleri gibi kullanmakla ve bakmakla yükümlülerdir” dedi.<br>
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Ev sahibi sözleşmeyi feshedebilir<br><br>1-Mülke kasıtlı zarar sonucu ev sahiplerinin sözleşmeyi feshetme hakkı olduğunu söyleyen Ö. Burak Özmutafoğlu, “Mülke kasıtlı olarak zarar vermek ve tahribatta bulunmak mülk sahibine sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı verir.
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Bu nedenle kiracıların öncelikli yükümlülüğü mülkü özenle kullanma yükümlülüğüdür. Ayrıca anlaşılan kira bedelini düzenli ve eksiksiz ödeme kiracıların en önemli yükümlülüklerindendir.
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2- Yine mülke ait aidat gibi yan giderlerin ödenmesi tek taraflı fesih hakkı ortaya çıkarabilir.
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3- Komşularla olan ilişki de kiracının önemli yükümlülüklerinden bazılarıdır. Dolayısıyla kiracının bu yükümlülüklere aykırı davranması mülk sahiplerine, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme ve tahliye talep etme hakkı verir” diye konuştu.
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Ev sahibi sözleşme bitmeden kiracıyı çıkartırsa 3 yıl kiraya veremez<br><br>Yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen sözleşmenin ev sahibi tarafından feshedilebileceği durumların altını çizen Özmutafoğlu, “Ödemelerini düzenli yapan, yan yükümlülüklerini yerine getiren kiracının tahliyesi sadece birkaç durumda söz konusu olur.
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Bunların en önemlisi, konutun mülk sahibinin veya birinci dereceden yakının ihtiyacının oluşması durumudur. Bu takdirde mülk sahibi kiracının sözleşme süresi sonunda tahliyesini isteyebilir fakat bu durumda da mülk sahibi bu mülkü 3 yıl süreyle tekrar kiralayamayacağının altını çizmek gerekir” diyerek ev sahiplerini uyardı.
Kiracıyı çıkarmak için üç kriter: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Son zamanlarda artan kira fiyatları, ev sahiplerinin kiracılar üzerindeki baskısını arttırdı. Kiracılar da haklarını araştırmaya başladı. Kiracı ve ev sahibi hakları konusunda BHGRE Türkiye Ülke Başkanı Ö. Burak Özmutafoğlu görüşlerini paylaştı. Kiracıların hakları neler? Kiracılar hangi sebeple çıkarılabilir? Ev sahibi kira sözleşmesini iptal edebilir mi? İşte ev sahibi ve kiracıların hakları...
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