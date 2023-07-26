Koç Holding'den 6,8 milyar liralık hisse satışı

35 yaş ve altı genç ihracatçıların çeşitli kategorilerde ödüllendirildiği Türkiye’nin ilk ve tek ödül töreni olma özelliğine sahip olan “Altın Konteyner İhracat Ödülleri”, bu yıl 8 Ağustos’ta düzenlenecek. Programda, 2022 rakamları baz alınarak genç ihracatçılara çeşitli kategorilerde ödüller takdim edilecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ihracatçılardan yoğun başvurular aldıklarını belirten Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, 'Ödül başvurusu alırken herhangi bir MÜSİAD üyelik şartı aramadık, genç tüm ihracatçılara kapılarımızı açtık.” dedi.