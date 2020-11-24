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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs salgını döneminde yolcuların daha güvenli taşınması için yolcu otobüslerine yeni koltuk sistemi getirdiler

Türkiye’de ilk: Yaptıkları proje ile kapasite arttı

Bursa'da faaliyet gösteren bir yolcu otobüsü firması, korona salgını döneminde yolcuların daha güvenle seyahat etmesini sağlamak amacıyla geliştirdiği 1+1+1 koltuk sistemiyle Türkiye'ye örnek oldu. Yeni sistemle seferlerine başlayan otobüs sayesinde firmaların korona sürecinde yarı yarıya azalan koltuk satışları da artmış oldu.

Haber Merkezi İHA
Yolcu otobüslerinde koronavirüse karşı 1+1+1 koltuk sistemini gerçekleştirdiler.
Yolcu otobüslerinde koronavirüse karşı 1+1+1 koltuk sistemini gerçekleştirdiler.

Koronavirüs salgını sebebiyle şehirlerarası otobüs taşımacılığı büyük yara alırken, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu otobüsler için çözüm Bursalı bir firmadan geldi. Şehirlerarası yolculuklarda konforun adını değiştiren proje, Bursalı Karoser firması tarafından bulundu. Türkiye’de ilk ve tek olan 1+1+1 Şehirlerarası yolcu otobüsü, Türkiye’ye örnek olacak.

İHA
Yolcu otobüslerinde koronavirüse karşı 1+1+1 koltuk sistemini gerçekleştirdiler.

MÜŞTERİ KAPASİTESİNİ ARTIRDIK

Türkiye’de rahat olarak bilinen 2 1 uygulamasını şimdi ise 1+1+1’i hayata geçirdiklerini belirten Formenler Karoser temsilcisi Sedat Türk, "Salgın sebebiyle ihtiyaç duyulan sosyal mesafe üzerine çalışıyorduk. Daha sonra böyle bir üretim yapabileceğimize karar verdik. 1 ay gibi bir sürede çalışmamızı ortaya koyduk. Otobüs camiası, ikili koltuğu aynı aile dışında kimseye veremiyor. Böyle bir projeyle bizde onların müşteri kapasitesini arttırmış olduk" dedi.

İHA
Yolcu otobüslerinde koronavirüse karşı 1+1+1 koltuk sistemini gerçekleştirdiler.

PROJEMİZE YOĞUN TALEP VAR

Koronavirüsten salgınıyla birlikte ne yapılabilir diye araştırmalara başladıklarını belirten My Comfort yetkilisi Arafat Kaya, "8 ay önce bu projeyi düşündüm. Otobüs firmalarının şikayetlerini dinledim. Fikrimi diğer çalışma arkadaşlarımla paylaştım. Daha sonra ise projeyi hayata geçirdik. Amaç vatandaşın ve otobüslerin sağlıklı bir şekilde yolculuk yapabilmesiydi. Bunu da başarmış olduk. Umarım Türkiye’ye hayırlı uğurlu olur. Bu sistem ile otobüsler artık yüzde 100 kapasiteyle gidebilecek. Yolcu firmaları şu an yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor. Bu koltuk sistemiyle herkes birbirinden bağımsız. Biz bütün yetki belgelerini aldık. 2+2 otobüslerde yolcu kapasitesi, 46 kişiyken 2+1 otobüslerde bu sayı 40’a düşüyor. Ancak bunları da koronavirüs salgınında tekerli oturttuğumuzda 27 kişiye tekabül ediyordu. Şimdi bu 1+1+1 otobüste ise 38 kişiyi taşıyabiliyoruz. Koltuklar bir birinden de bağımsız bir şekildedir. Yurt dışından bile şu anda buna bir talep var. Dünyada örnekleri var. Ama uygulanmamış. Bizim bu projemizi görenler bir an önce sahip olmak istiyor" diye konuştu.

İHA
Yolcu otobüslerinde koronavirüse karşı 1+1+1 koltuk sistemini gerçekleştirdiler.
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