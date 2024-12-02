Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) 2023 yılında dünya genelindeki en büyük silah üreticileri raporunu yayınladı. Dünyanın en büyük savunma ekipmanı üreticileri arasında Türkiye'den üç şirket yer aldı.





Küresel silah satışları 2023’te yüzde 4,2 artışla 632 milyar dolara ulaşırken, Türk devleri ASELSAN, Baykar ve TUSAŞ, 2023 yılında toplam gelirlerini yüzde 24 artırarak 6 milyar dolara ulaştı. ASELSAN 2,44 milyar dolar gelirle listenin 54. sırasında yer aldı.





"Türkiye uzun süredir savunma sanayisinde kendi kendine yeterli olmayı hedefliyor." denilen raporda, Türk firmalarının silah satışlarındaki büyümenin iç talep ve Ukrayna savaşıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.

Baykar 10 basamak birden yükseldi

CNBC-e'de yer ala habere göre; Bir yılda yüzde 25 artışla 1,9 milyar dolar gelir elde eden Baykar "İlk 100" listesinde 10 basamak tırmanarak 69'uncu sırayı aldı. Baykar üretimi insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna'da yaygın şekilde kullanıldığı vurgulanan raporda, "Ukrayna'ya veya Ukrayna'ya gönderilmek üzere başka ülkelere İHA'lar ihraç etti." denildi. Geçen yıl Baykar'ın kasasına giren paranın yüzde 90'ı yurt dışına yapılan satışlardan geldi.

TUSAŞ gelirlerini en fazla artıran Türk silah üreticisi oldu

Listede 10 basamak yükselerek 78'inci sırayı alan TUSAŞ, yüzde 45'le gelirlerini en fazla artıran Türk silah üreticisi oldu. Şirket 1,7 milyar dolarlık satışın yüzde 31'ini yurtdışına yaptı.

Aselsan ile STM arasında 58,6 milyon euro tutarında satış sözleşmesi imzalanmıştı.

ASELSAN listenin 54'üncü sırasında

Gelirlerini yüzde 12 büyüten ASELSAN listenin 54'üncü sırasında yer aldı. Diğer iki Türk üreticiye kıyasla gelirlerinin çok küçük bir kısmı ihracattan geldi, şirket 2,4 milyar dolarlık satışın büyük bölümünü Türk güvenlik güçlerine yaptı.





Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), dünyanın en büyük 100 savunma ekipmanı üreticisinin, silah satışlarını yüzde 4,2 artırarak 632 milyar dolara çıkardıklarını bildirirken, IMF verilerine göre ise küresel ekonomi 2023'te yüzde 3,1 oranında büyüdü. Böylece silah endüstrisindeki büyüme küresel büyümenin üzerinde gerçekleşti.





SIPRI listedeki ABD'li üreticilerin satışlarını bir önceki yıla göre toplamda yüzde 2,5 artırarak 317 milyar dolara çıkardıklarını belirtti.





Bu artış, 2022 yılında silah satışlarında yaşanan ve SIPRI'nin işgücü kıtlığı, tedarik zincirindeki aksamalar ve artan maliyetlerden sorumlu tuttuğu yüzde 3,5'luk düşüşün ardından geldi ve bu da birçok şirketin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle artan talebi karşılamasını zorlaştırdı.

Avrupalı şirketlerin durumu

Listedeki Avrupalı şirketlerin (Rusya hariç) 2023'teki toplam satışları 133 milyar dolarla kabaca değişmedi, ancak sipariş alımları arttı ve bazı gruplar Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olarak talepte bir artış gördü.





Bu yılın başlarında SIPRI, 2023'te küresel askeri harcamalarda yüzde 7'lik bir artış olduğunu ve bunun 2009'dan bu yana en yüksek yıllık artış olduğunu bildirdi.

SIPRI, "Genel olarak, daha küçük üreticiler Gazze ve Ukrayna'daki savaşlar, Doğu Asya'da artan gerilimler ve başka yerlerdeki yeniden silahlanma programlarıyla bağlantılı yeni talebe yanıt vermede daha etkiliydi" dedi.





Devlete ait Rostec de dahil olmak üzere listedeki Rus grupları, yüzde 40'lık artışla 26 milyar dolara ulaşarak en büyük toplam artışı sağladı. SIPRI araştırmacısı Lorenzo Scarazzato, "İlk 100 silah üreticisinin silah gelirleri hala talebin ölçeğini tam olarak yansıtmıyor ve birçok şirket işe alım kampanyaları başlattı, bu da gelecekteki satışlar konusunda iyimser olduklarını gösteriyor" dedi.











