Türk Havacılık Uzay Sanayii
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ),
'Onu sadece biz göreceğiz'
notuyla insansız hava aracı Anka-3'ün yeni görüntülerini paylaştı.
TUSAŞ
, sosyal medya hesabında, Anka-3'ün görüntülerini paylaştı. Paylaşımda,
"Onu sadece biz göreceğiz. İlk uçuşunda; 8 bin feet irtifada 150 knot hızla 1 saat 10 dakika"
ifadelerine yer verildi.
'Uçan kanat' yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğüne sahip olan Anka-3, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantajıyla dikkat çekiyor.
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1 saat önce