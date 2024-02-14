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Ekonomi

TUSAŞ'tan 'Anka-3' paylaşımı: Onu sadece biz göreceğiz

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), 'Onu sadece biz göreceğiz' notuyla insansız hava aracı Anka-3'ün yeni görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Onu sadece biz göreceğiz. İlk uçuşunda; 8 bin feet irtifada 150 knot hızla 1 saat 10 dakika" ifadelerine yer verildi. 

15:22 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:24 - 14/02/2024 Çarşamba
DHA
Türk Havacılık Uzay Sanayii
Türk Havacılık Uzay Sanayii
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ),
'Onu sadece biz göreceğiz'
notuyla insansız hava aracı Anka-3'ün yeni görüntülerini paylaştı.
TUSAŞ
, sosyal medya hesabında, Anka-3'ün görüntülerini paylaştı. Paylaşımda,
"Onu sadece biz göreceğiz. İlk uçuşunda; 8 bin feet irtifada 150 knot hızla 1 saat 10 dakika"
ifadelerine yer verildi. 
'Uçan kanat' yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğüne sahip olan Anka-3, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantajıyla dikkat çekiyor.




#Türk Havacılık Uzay Sanayii
#TUSAŞ
#ANKA
1 saat önce
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