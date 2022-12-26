Merkez Bankası açıkladı: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı.
Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,5 seviyesinde gerçekleşti.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO), 2022 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 741 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
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Asgari ücret zammının ardından memur ve emekliler de 2023te maaşlarının ne kadar olacağını merakla bekliyor.
Yaklaşık 14 milyon emekli, 5 milyon kamu çalışanı ve 1 milyon sosyal yardım alan vatandaşın gözü 3 Ocakta açıklanacak enflasyon verilerinde olacak.
Peki 2023te zamlı en düşük emekli ve memur maaşının ne kadar olması bekleniyor? İşte detaylar…
3 Ocakta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından emekli ve memurların maaş zammı da belli olacak.
Takvimde yer alan habere göre 3 Ocak sonrası yapılacak artış tahmini olarak yüzde 30-35 oranında olacak. Bu hesaplamaya göre 2022de 13 bin 747 TL olan polis maaşı 2023ün ilk 6 ayı için 18 bin 558 TLye yükselecek.
2023 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?2022de öğretmen maaşı ise ortalama 12 bin 276 TL idi. Bu rakama 6 aylık enflasyon farkı, yüzde 8 toplu sözleşme ve refah payı eklenecek.
Ortalama beklenen artışın da yüzde 30-35 olduğu hesaba katılırsa 2023te ortalama öğretmen maaşı 16 bin 572 TL olacak.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN 2023 MAAŞ ZAMMI NE OLUR?Ocak ayıyla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de maaşları değişecek.
6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa maaşlara eklenecek. Buna ayrıca refah payının da eklenmesi bekleniyor.
En düşük Bağ-Kur emeklisinin 2022deki maaşı 4 bin 197 iken yüzde 30-35lik bir artış olması durumunda, refah payıyla birlikte 2023teki maaşı 5 bin 665 TLye çıkmış olması bekleniyor.
2022de en düşük memur emeklisi maaşı 6 bin 78 TL iken buna refah payı ve yüzde 30-35lik enflasyon tahminiyle maaşın ortalama 8 bin 205 TL olması öngörülüyor.
Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta: İşte maaş zammına ilişkin ilk tahminler
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler 3 Ocak'ta açıklanacak memur ve emekli zamlarına çevrilirken ilk tahminler de gelmeye başladı. İşte Emekli ve memur maaşları için zam tahminleri..