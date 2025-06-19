Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı'nı 22 ayda 272 bin araç kullandı

Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı'nı 22 ayda 272 bin araç kullandı

17:2219/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Ardahan
Ardahan

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı'ndan 22 ayda çoğunluğu tırlardan oluşan yaklaşık 272 bin araç giriş ve çıkış yaptı.

Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli noktalarından olan Ardahan'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Gümrük Kapısı, modernize edilerek Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla 1 Eylül 2023'te yeniden hizmete girdi.

Başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülkelerle ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi gören sınır kapısı, modernizasyonun ardından hizmetlerin kısa sürede verilmesi ve güvenli olması nedeniyle uluslararası taşımacılık firmalarınca tercih ediliyor.

Ardahan'dan Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılıyor

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Gürcistan'a açılan 3 sınır kapısından ikisinin Ardahan'da olduğunu söyledi.

Çıldır ilçesindeki Çıldır-Aktaş ile Posof ilçesindeki Türkgözü Gümrük Kapısı'nın daha aktif olması için çalıştıklarını belirten Demirci, Ardahan'dan Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapıların hizmet kalitesini yükseltmek istediklerini anlattı.

Türkgözü Gümrük Kapısı'nı yaklaşık 22 ayda 272 bin aracın kullandığını ifade eden Demirci, "İşlerin daha hızlı ve güvenli olmasından kaynaklı sirkülasyon artışı görülmektedir. Daha önce de söylediğimiz gibi bizim Gürcistan'a açılan 2 sınır kapımız ileriye dönük potansiyeli olan kapılar. Ticaretin ve yolcu girişin artarak devam edeceğini düşünmekteyiz" dedi.



#Ardahan
#Türkgözü Gümrük Kapısı
#ticaret
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Malatya kura çekimi sonuçları: Malatya'da 8 bin 65 konut ve bin 97 iş yeri için kura çekimi yapıldı