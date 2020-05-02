Mutfak eşyası diye yurt dışına çıkarılacaktı: 2 milyon maske ve eldiven ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı plakalı bir tır İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince risk analizine tabi tutularak x-ray taramasına yönlendirildi.

MUTFAK EŞYASI DİYE BEYAN EDİLDİ

Tırın dorsesinde, beyan edilen plastik ev ve mutfak eşyası yerine yurt dışına çıkarılması Sağlık Bakanlığının ön iznine bağlı olmasına karşın ilgili firma tarafından herhangi bir izin belgesi sunulmayan tıbbi koruyucu ekipman olduğu belirlendi.

izin belgesi beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmak istenilen 2 milyonu aşkın ürün ele geçirildi.

2 MİLYONU AŞKIN ÜRÜN!

Sayımı yapılan 760 bini cerrahi maske, 1 milyon 310 bini eldiven ve 8 bin 200'ü tulum olmak üzere toplam 2 milyon 78 bin 200 adet tıbbi koruyucu malzemeye el konuldu.

Söz konusu malzemelerin yanı sıra yine beyan edilmeyen 190 çift ayakkabı, 81 adet çanta ve 6 bin 195 adet muhtelif tekstil cinsi eşya ele geçirildi.