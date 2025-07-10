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Nestle skandalı: Polis 'şişe suları skandalıyla' ilgili arama yaptı

Nestle skandalı: Polis 'şişe suları skandalıyla' ilgili arama yaptı

19:2310/07/2025, Perşembe
AA
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Fransa'da Nestle Grubu'nun merkezinde polis arama yaptı.
Fransa'da Nestle Grubu'nun merkezinde polis arama yaptı.

Fransa'da Nestle Grubu'nun ülkedeki merkezinde "şişe suları skandalıyla" ilgili arama yapıldı. Şubat ayında açılan bir soruşturma kapsamında yürütülen aramada ele geçirilen bilgiler incelenecek.

Ouest-France gazetesinin haberine göre, polis Nestle Grubu'nun Issy-les-Moulineaux merkezinde arama yaptı.

Paris Adli Mahkemesinin Halk Sağlığı Birimi tarafından "şişe suları skandalıyla" ilgili şubat ayında açılan bir soruşturma kapsamında yürütülen aramada ele geçirilen bilgiler incelenecek.

Soruşturma, Foodwatch adlı sivil toplum örgütünün Nestle Grubu hakkında Eylül 2024'te 2 farklı şikayet dilekçesi vermesinin ardından açılmıştı.

"Şişe suları skandalı"

Le Monde gazetesi ve Radyo Fransa (Radio France), Ocak 2024'te yayımladıkları haberde, eski Sanayi Bakanı Agnes Pannier-Runacher'nin, Nestle Grubu'nun satışa sunduğu şişe sularda yasaklı arıtma sistemlerine başvurmasına izin verdiğini ortaya koymuştu.

Senato, 20 Kasım 2024'te "şişe suları skandalı" olarak da bilinen olayla ilgili komisyon soruşturması başlatmıştı.

Komisyon, eski Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler'i bu skandalla ilgili düzenlenecek oturumda konuşmaya çağırmıştı.

Şişe suları skandalına ilişkin Senato Soruşturma Komisyonu Başkanı Laurent Burgoa, Kohler'e gönderilen davet metninde, "Nestle Grubu'nun birçok kez Fransa Cumhurbaşkanlığı ile temasa geçtiğini" belirtmişti.

Burgoa, Kohler'in bu dosyanın bir kısmını takip ettiğini ve Nestle Grubu'nun Fransa Cumhurbaşkanlığı ile iletişiminde kolaylık sağladığını ileri sürmüştü.

Kohler, kuvvetler ayrılığı ilkesini gerekçe göstererek Senato'nun skandalla ilgili soruşturma komisyonunun davetine iştirak etmemişti.

Fransız Senato Komisyonu'nun mayıs ayında yayınladığı rapor, "şişe suları skandalına" ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, ülke makamlarının Nestle Grubu aleyhine bir raporu değiştirdiğini ortaya koymuştu.



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