Nestle skandalı: Polis 'şişe suları skandalıyla' ilgili arama yaptı

Ouest-France gazetesinin haberine göre, polis Nestle Grubu'nun Issy-les-Moulineaux merkezinde arama yaptı.

Paris Adli Mahkemesinin Halk Sağlığı Birimi tarafından "şişe suları skandalıyla" ilgili şubat ayında açılan bir soruşturma kapsamında yürütülen aramada ele geçirilen bilgiler incelenecek.

Paris Adli Mahkemesinin Halk Sağlığı Birimi tarafından "şişe suları skandalıyla" ilgili şubat ayında açılan bir soruşturma kapsamında yürütülen aramada ele geçirilen bilgiler incelenecek.

Senato, 20 Kasım 2024'te "şişe suları skandalı" olarak da bilinen olayla ilgili komisyon soruşturması başlatmıştı.

Komisyon, eski Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler'i bu skandalla ilgili düzenlenecek oturumda konuşmaya çağırmıştı.

Şişe suları skandalına ilişkin Senato Soruşturma Komisyonu Başkanı Laurent Burgoa, Kohler'e gönderilen davet metninde, "Nestle Grubu'nun birçok kez Fransa Cumhurbaşkanlığı ile temasa geçtiğini" belirtmişti.

Şişe suları skandalına ilişkin Senato Soruşturma Komisyonu Başkanı Laurent Burgoa, Kohler'e gönderilen davet metninde, "Nestle Grubu'nun birçok kez Fransa Cumhurbaşkanlığı ile temasa geçtiğini" belirtmişti.

Burgoa, Kohler'in bu dosyanın bir kısmını takip ettiğini ve Nestle Grubu'nun Fransa Cumhurbaşkanlığı ile iletişiminde kolaylık sağladığını ileri sürmüştü.