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Nestle'ye 'arıtma' kıyağı yapan Macron'un sağ koluna hapis istemi: Komisyon karşısına çıkmadı

Nestle'ye 'arıtma' kıyağı yapan Macron'un sağ koluna hapis istemi: Komisyon karşısına çıkmadı

18:288/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
AA
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Macron'un sağ kolu olarak da bilinen Kohler, kuvvetler ayrılığı ilkesini gerekçe göstererek, Senato'nun skandalla ilgili soruşturma komisyonunun davetine iştirak etmeyeceğini belirtmişti.
Macron'un sağ kolu olarak da bilinen Kohler, kuvvetler ayrılığı ilkesini gerekçe göstererek, Senato'nun skandalla ilgili soruşturma komisyonunun davetine iştirak etmeyeceğini belirtmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağ kolu olarak bilinen, Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, Nestle Grubu'na 'şişe sularında yasaklı arıtma sistemlerine başvurmasına izin verdiği' gerekçesiyle yürütülen soruşturmaya dahil edilmişti. Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Senato Soruşturma Komisyonunun görüşmesine gitmeyi reddeden Kohler'e tepki gösterdi. Fransa'da parlamentonun yürüttüğü bir soruşturma komisyonunun davetine iştirak etmeyenler, 2 yıl hapis cezası ve 7 bin 500 avro para cezası riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Panot, Paris'te Ulusal Meclis'te partisinin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kohler'in adının karıştığı "şişe suları skandalına" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kohler'in üçüncü kez, Senato'nun soruşturma komisyonunun davetine katılmayı reddettiğini söyleyen Panot, bu durumu kabul etmediklerini belirtti.

Macron'un sağ koluna uyarı: Hapis cezası alabilir

Panot, Ulusal Meclis Finans Komisyonu Başkanı Eric Coquerel'in, soruşturmaya katılmayan Kohler hakkında daha önce şikayetçi olduğunu kaydederek, bu şikayetle Kohler'e "Fransa'da kimsenin yasaların üstünde olmadığını hatırlatmak" istediklerini söyledi.

Fransa'da parlamentonun yürüttüğü bir soruşturma komisyonunun davetine iştirak etmeyenler,
2 yıl hapis cezası ve 7 bin 500 avro para cezası riskiyle karşı karşıya kalabilir.

"Şişe suları skandalı" nedir?

Le Monde gazetesi ve Radyo Fransa (Radio France), Ocak 2024'te yayınladıkları haberde, dönemin Sanayi Bakanı Agnes Pannier-Runacher'nin, Nestle Grubu'na satışa sunduğu şişe sularında yasaklı arıtma sistemlerine başvurmasına izin verdiğini ortaya koymuştu.

Senato, 20 Kasım 2024'te "şişe suları skandalı" olarak da bilinen olayla ilgili komisyon soruşturması başlatmıştı.

Komisyon, Kohler'i bu skandalla ilgili düzenlenecek komisyonun oturumunda konuşmaya çağırmıştı.

Şişe suları skandalına ilişkin Senato Soruşturma Komisyonu Başkanı Laurent Burgoa, Kohler'e yapılan davet metninde, "Nestle Grubu'nun birçok kez Fransa Cumhurbaşkanlığıyla temasa geçtiğini" belirtmişti.

Burgoa, Kohler'in bu dosyanın bir kısmını takip ettiğini ve Nestle Grubu'nun Fransa Cumhurbaşkanlığı ile iletişiminde kolaylık sağladığını ileri sürmüştü.

Macron'un sağ kolu olarak da bilinen Kohler, dünkü açıklamasında, kuvvetler ayrılığı ilkesini gerekçe göstererek, Senato'nun skandalla ilgili soruşturma komisyonunun davetine iştirak etmeyeceğini belirtmişti.

Kohler görevden ayrılıyor

2017'den bu yana Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Elysee Sarayı Genel Sekreterliğini yapan Kohler, 27 Mart'ta istifa ettiğini duyurmuştu.

Emmanuel Moulin'in 14 Nisan'da Kohler'in görevini devralması bekleniyor; bu tarihe kadar Kohler görevine devam edecek.



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