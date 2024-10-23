Nijer altınını Türkiye üretecek

Türkiye, maden alanında zengin rezervleri bulunan Afrika ülkesi Nijer ile maden arama ve işletmesi konularında iş birliğini ilerletecek. Nijer’de yer alan petrol ve doğal gaz sahalarının geliştirilmesinde Türk şirketleri desteklenecek ve teşvik edilecek. Türkiye’nin Nijer’de üç altın madeni sahası bulunuyor. 2020’de çalışmalar başladı. 2025 yılında ilk altın üretimi gerçekleştirilecek.





MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da Nijer Maden Bakanı Abarchi Ousmane ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında madencilik alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan mutabakat zaptı ile bilgi alışverişi, resmi düzeyde görüşmeler, ilgili bakanlıklar ve kurumlar arasında istişare ve karşılıklı çıkar ve kapasite geliştirme projelerinde iş birliği teşvik edilecek. Ayrıca, her iki ülkenin madencilik sektörleri aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek iş birliği faaliyetleri yürütülecek.

Türk kamu ve özel sektör şirketlerinin Nijer madencilik sektöründe faaliyet göstermesi teşvik edilecek, belli bölgelerde maden kaynaklarının aranması ve işletilmesi ile ilgili görüşmeler yapılacak ve bilgi alışverişinde bulunulacak. Türkiye, Nijer’de enerji konusunda yatırım yaparak, Nijer’in enerji altyapısını güçlendirerek, çeşitli ortak projeler gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip. Nijer’de yer alan petrol ve doğal gaz sahalarının geliştirilmesinde Türk şirketleri desteklenecek ve teşvik edilecek. Türkiye’nin Nijer’de üç altın madeni sahası bulunuyor. 2020’de çalışmalar başladı. 2025 yılında ilk altın üretimi gerçekleştirilecek.





PETROL VE DOĞAL GAZDA İŞ BİRLİĞİ

Bakan Bayraktar, temmuz ayında Nijer’in başkenti Niamey’de Maden Bakanı Ousmane, Petrol Bakanı Mahaman Moustapha Barké ve Enerji Bakanı Amadou Haoua ile bir toplantılar yapan Bayraktar, daha sonra ‘Petrol ve Doğal Gaz Alanında İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı’nı imzalamıştı.







