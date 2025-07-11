Orta Anadolu'nun kalkınması için 15 yılda 4,7 milyar liralık yatırım planı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 2010 yılında Nevşehir'de kurulan AHİKA, bölge içi ve bölgelerarası gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla sorumluluk bölgesindeki kentlerde kalkınmaya yönelik yatırımlar kazandırıyor.

Kamuya farklı alanlarda destek sunan AHİKA, Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde'de kurulduğu günden beri çok sayıda projeye destek verdi.





5 ilde 891 projeye hibe desteği verildi

AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol, vatandaşların yanı sıra kurum ve kuruluşlara finansal ve teknik destek sunduklarını söyledi.

Bölge illerin kalkınması ve yatırımların geliştirilmesi amacıyla faaliyet yürüttüklerine dikkati çeken Varol, "AHİKA olarak bugüne kadar 5 ilimizde toplam 891 projeye hibe desteği verdik. Verdiğimiz desteklerin tutarı ise 2 milyar 700 milyon lirayı bulmaktadır. Kurum ve kuruluşların projelerine verdiğimiz katkılarla bu tutar 4 milyar 700 milyon liraya ulaşmaktadır. Yani bizler bugüne kadar bölgemize 4 milyar 700 milyon liralık yatırımı kazandırmış olduk." dedi.





"Siber Vatan" projesi kapsamında gençler sektöre kazandırılıyor

Varol, küçük ve ortak büyüklükteki işletmelerin, imalat sanayisinde kapasite, ihracat potansiyeli ile verimliliklerinin artırılmasını sağlamanın heyecanına ortak olduklarını dile getirdi. Kamu kurumlarının da altyapı iyileştirmelerine yönelik çalışmalara destek verdiklerini, çok sayıda sosyal projenin de hayata geçirilmesine imkan sağladıklarını anlatan Varol, şöyle konuştu:

"Engelli bireylerin, gençlerin ve kadınların istihdama katılım oranlarının artırılmasına yönelik projelere destekler verdik. Gelecek yıllarda ise üçlü dönüşüm denilen dijital, çevresel ve sosyal dönüşüme yönelik projelere destekler vereceğiz. Örneğin yeşil dönüşümle ilgili Dünya Bankası ile Bakanlığımızın yürütmüş olduğu projemiz var. Bu kapsamda tüm kalkınma ajansları 400 milyon dolarlık bütçeyi hem firmalarımıza hem de kamu kurum ve kuruluşlarımıza yakın zamanda kullandıracak. Dijital dönüşümle alakalı ise hem kamu kurumlarımızın hem de KOBİ'lerimizin teknolojik altyapılarının iyileştirilmesi ve dönüştürülmesiyle ilgili destekler vermeyi planlıyoruz. Hem de bu alanda insan kaynağı geliştirmeye yönelik hedefimiz bulunmaktadır. Hatta bugünlerde Bakanlığımız koordinasyonunda 'Siber Vatan' projesi kapsamında illerimizde siber güvenlikle ilgili gençlerimizi yetiştirip sektöre kazandırmaya çalışıyoruz."

AHİKA'nın hibe veren bir kurum olmaktan öte, insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik projeleri de uyguladığını vurgulayan Varol, Nevşehir'de düzenlenen eğitimlerle 40 gencin sıcak hava balonu pilotu ve teknisyeni olarak mesleğe kazandırıldığını anımsattı.





Turizmle ilgili faaliyetler devam ediyor

Varol, turizm destinasyonlarının tanıtımı amacıyla fizibilite raporu ve projeler hazırladıklarını belirterek, çalışmalarla bölgenin uluslararası bilinirliğinin artırılması kapsamında başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Turizm alanında da bölgenin etkili bir şekilde tanıtılabilmesi için markalaşmaya önem verdiklerini anlatan Varol, şunları kaydetti:

"Uluslararası ağlara katılımlar için başvurular gerçekleştiriyoruz. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Kırşehir'i müzik alanında dahil edebilmek için başvuru yapıp, Türkiye'de ilk defa bir şehrimizin müzik ağına dahil edilebilmesini sağladık. 2023 yılında Nevşehir'in gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilebilmesi için başvurduk ve Nevşehir de ulusal listeye girmiş durumda. Avrupa Birliği'nin 48 kültür rotası bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden birisi Avrupa Seramik Rotası. Avanos ilçesi de seramik ve çömlekçilikle ilgili öne çıkan bir yerimiz. Bu ilçemizi de 2023 yılında bu rotaya dahil ettirdik. Avrupa Konseyi'nin 'Asmanın Yolları' diye Türkçe'ye çevrilen bağ rotası var. Kapadokya bağ rotası olarak 2025'te oraya üye olmayı başardık. Türkiye'den destinasyon halinde üye olan ilk ve tek rota şu anda biziz. Turizmin daha iyi ve etkin şekilde tanıtılmasını ve sahip olduğumuz kültürleri korumayı amaçlıyoruz."







