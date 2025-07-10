Ticaret Bakanı Ömer Bolat YOİKK 2025 Yılı Eylem Planı'nı değerlendirdi: 39 somut eylem Türkiye Yüzyılı hedeflerine yaklaştıracak

"Hedefimiz, yatırım süreçlerini kolaylaştıran, dijitalleşmeyi temel alan ve ihracatımızı artıran bir ekonomik ekosistemi hep birlikte inşa etmek. Kamu-özel sektör birlikteliği ve aziz milletimizin destekleriyle, bu eylemlerin bir yıllık süreçte kararlılıkla hayata geçirilmesini sağlayacak, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha da yaklaşmış olacağız. Eylem planımızın ülkemize, milletimize ve tüm yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü gelecek."