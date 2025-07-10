Ticaret Bakanı Ömer Bolat YOİKK 2025 Yılı Eylem Planı'nı değerlendirdi: 39 somut eylem Türkiye Yüzyılı hedeflerine yaklaştıracak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı içinde yer alan 39 somut eylemin, Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına öncülük edeceğini bildirdi. Bolat yaptığı açıklamada "Yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi, özel sektör dinamizminin desteklenmesi, uzun vadeli istihdam fırsatlarının güçlendirilmesi ve ihracat kapasitemizin artırılması, güçlü Türkiye'nin güçlü yarınları için öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı'na ilişkin açıklama yaptı.
Bolat, bu hedeflerle hazırlanan ve kamu-özel sektör işbirliğiyle şekillendirilen YOİKK Eylem Planı'nın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilmiş olan toplantıyla, bugün itibarıyla milletin ve tüm yatırımcıların istifadesine sunulduğunu anımsattı.
"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yaklaşmış olacağız"
Bolat, Bakanlık olarak bu plan çerçevesinde, Avrupa Birliği Ticari Sır Direktifi'ne ve dijital ekonomi mevzuatlarına uyum, elektronik imzanın etkin kullanımına yönelik düzenlemeler, dijital girişimcilik ve şirket kuruluş süreçlerinin kolaylaştırılması, ihracat finansman sisteminin güçlendirilmesi gibi pek çok alanda önemli görevler üstlendiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: