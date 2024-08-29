Otoda ‘güvenli’ dönem mutluluğu

İlkay Kalkan, özellikle son dönemde çok kullanılan alıcı ve satıcıyı noterde buluşturarak parayı farklı hesaba atarak dolandırma yöntemlerinin yeni sistemle birlikte biteceğini söyledi. Kalkan, "Sistem ile birlikte kopya, sahte ilanlar, araç piyasalarının fiyatını yükseltecek davranışlarda bulunan kişiler bu sayede bu işleri yapamayacak. İlan sayfalarında gerçek alıcılar ve satıcılar buluşabilecek. Altyapısının tamamlanması ile birlikte güvenli ödeme sistemi her kesime büyük fayda sağlayacak" dedi.

İlkay Kalkan yeni gelen düzenleme ile birlikte 35 bin civarında olan yetki belgeli satıcının lise mezuniyeti şartının esnetilmesi ile 70 binleri bulacağını ve kayıt dışılığın önüne geçeceğini vurguladı. Kalkan, "Bazı galericiler ilkokul mezunu olduğu için farklı yöntemler ile satış yapıyordu ancak bu düzenleme bunun önüne geçecek ayaklı galeriler dediğimiz kişiler de kayıt olmak isteyecek ve 10 milyarlarca liralık vergi kaybının da böylece önüne geçilebilecek. Satışlarda süreler uzasa da hem vatandaş hem de bizim için yararlı bir düzenleme oldu" diye konuştu.