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Rusya'da dijital rublenin Eylül 2026'da kitlesel kullanıma sunulması önerildi

Rusya'da dijital rublenin Eylül 2026'da kitlesel kullanıma sunulması önerildi

15:4925/06/2025, Çarşamba
AA
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Dijital rublenin kademeli bir şekilde yürürlüğe alınması planlanırken, yılda 120 milyon rubleden (yaklaşık 1,5 milyon dolar) fazla gelire sahip bankaların ve finans kuruluşlarının dijital ruble için gerekli altyapı çalışmalarını da tamamlaması gerekecek.
Dijital rublenin kademeli bir şekilde yürürlüğe alınması planlanırken, yılda 120 milyon rubleden (yaklaşık 1,5 milyon dolar) fazla gelire sahip bankaların ve finans kuruluşlarının dijital ruble için gerekli altyapı çalışmalarını da tamamlaması gerekecek.

Rusya Merkez Bankası, dijital rublenin kitlesel kullanıma 1 Eylül 2026 itibarıyla sunulmasını önerdi. Buna göre, Rusya'nın en büyük bankalarının 1 Eylül 2026 itibarıyla dijital rubleyle işlemleri müşterilerine sunmaya başlaması önerildi.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, dijital rubleye ilişkin Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunulan teklifin detaylarına yer verildi.

Buna göre, Rusya'nın en büyük bankalarının 1 Eylül 2026 itibarıyla dijital rubleyle işlemleri müşterilerine sunmaya başlaması önerildi.

Dijital rublenin kademeli bir şekilde yürürlüğe alınması planlanırken, yılda 120 milyon rubleden (yaklaşık 1,5 milyon dolar) fazla gelire sahip bankaların ve finans kuruluşlarının dijital ruble için gerekli altyapı çalışmalarını da tamamlaması gerekecek.

Yaptırımlar nedeniyle bankacılık sektöründe güçlükler yaşayan Rusya, bu konuda finans alanındaki yeni teknolojilerden faydalanarak uluslararası ödeme sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyor.

Rusya Merkez Bankası, dijital rubleye yönelik deneme sürecini 15 Ağustos 2023'te başlatmıştı.


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