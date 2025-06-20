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Rusya Devlet Başkanı Putin 'Tek halkız!' diyerek üstüne basa basa söyledi: Tüm Ukrayna bizim

Rusya Devlet Başkanı Putin 'Tek halkız!' diyerek üstüne basa basa söyledi: Tüm Ukrayna bizim

19:0520/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
AA
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Rusya Devlet Başkanı Putin açıklama yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerin ayak bastığı yer bizim"

Putin, İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürme tehdidine ilişkin, "Bunun söylemde kalmasını diliyorum" dedi.

Putin, "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerin ayak bastığı yer bizim" ifadelerini kullandı.

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