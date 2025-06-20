Putin, Şi ile birlikte ABD'ye gözdağı verdi: Biz zaten İran'dayız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin işgalci güç İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarıyla derinleşen kriz hakkında ilk kez konuştu. Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg Konservatuarı'nda, aralarında Anadolu Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz'ün de olduğu dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticilerinin sorularını yanıtladı. İran'daki siyasi zorluklara rağmen halkın konsolide olduğuna işaret eden Putin, "Bu genellikle her yerde yaşanan bir durumdur ve İran'daki durum da bir istisna değil" değerlendirmesini yaptı. Rus lider, ülkesinin halihazırda İran'da insan kaynağı olduğunu belirterek, Tahran yönetimine destek verdi.

ANLAŞMA İÇİN YOLLAR ARANMALI

Putin, İran'daki "yer altı fabrikalarının" da yerlerinde durduğunu belirterek, "Bu bağlamda, hepimizin çatışmaları durdurmak, bir anlaşmaya varmak için yollar aramamız gerekiyor. Doğru olan, düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramak, hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını güvence altına almanın yollarını bulmak" dedi. Putin, söz konusu detayları İsrail ve ABD ile ele aldıklarını da dile getirerek, "İranlı dostlarımıza belirli sinyalleri verdik. Genel olarak, hem İran'ın barışçıl nükleer enerjideki çıkarlarını sağlamak hem de İsrail'in güvenlik konularındaki endişelerini gidermek mümkündür" ifadesini kullandı. Putin, "İran’la temas halindeyiz, bugün de temas halindeyiz, yarın ve yarından sonra da olacağız. İran başka türlü bir destek için talepte bulunmadı” bilgisini paylaştı.

O İHTİMALİ TARTIŞMAK DAHİ İSTEMİYORUM

Rus uzmanların İran’daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nde çalıştığını belirten Putin, "250 kişi bulunuyor, 600’e kadar da çıkabilir. Bir yere de gitmiyoruz. Bu bir destek değil midir?" şeklinde konuştu. Putin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik olası saldırıya ilişkin bir soruya da "Böyle bir olasılığı tartışmak dahi istemiyorum." yanıtını verdi.

İSRAİL'E DOĞRUDAN UYARI

Öte yandan Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin telefon görüşmesinde bir diğer gündem maddesi Ortadoğu'ydu. Devlet medyası Xinhua'nın aktardığına göre Şi, Putin'e İran İsrail çatışmasında ateşkesin temel öncelik olduğunu söyledi. ABD'nin adını doğrudan vermeyen Şi, bölgede "özel nüfuza" sahip "büyük ülkelerin" gerilimi dindirmek için diplomatik girişimlerini artırması çağrısında bulunurken, ateşkes sağlanmasında İsrail'in üstlenmesi gerektiği rolün altını çizdi. Şi ayrıca, uluslararası ihtilafların çözümünde güç kullanımının yanlış olduğunu ve müzakerelerle çözülmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan Moskova, İsrail'e çağrı yaparak Rus uzmanların çalıştığı Buşehr nükleer tesisine saldırıları derhal durdurmasını istedi.

Erdoğan'a teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Vladiimir Putin, İstanbul müzakereleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu söyledi. Ukrayna ile 2022’de İstanbul’da müzakere ettiklerini anımsatan Putin, "İstanbul’daki müzakerelerin sonucu, insani bir boyutu olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. Putin, Rus ve Ukrayna müzakere heyetlerinin temas halinde olduklarını kaydederek, "(Dışişleri Bakanı Hakan) Fidan ve Erdoğan çözüm süreci için çok çaba sarf ediyor. Trump da samimi bir şekilde çözüm için uğraşıyor" dedi.







