Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İran'ın barışçıl nükleer enerjiye sahip olma hakkı olduğunu kaydeden Putin, ABD ve İsrail ile temas halinde olduklarını vurguladı. Putin, "Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz, sadece durumdan olası bir çıkış yolunu nasıl gördüğümüzden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.