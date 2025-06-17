Erdoğan, Putin ve Pezeşkiyan ile görüştü: İran’a saldırı, Gazze'deki soykırımı perdelememeli

Terör devleti İsrail’in Gazze, Lübnan ve Yemen’den sonra savaşı İran’a taşıması üzerine, Türkiye çatışmaların durması için yoğun diplomasi yürütüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
BÖLGENİN YENİ SAVAŞA TAHAMMÜLÜ YOK
Erdoğan, Putin ile görüşmesinde İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının, tüm bölgenin güvenliğini riske attığını belirtti. Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Erdoğan, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti. Türkiye'nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini söyleyen Erdoğan, bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurguladı. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkat çeken Erdoğan, İsrail'in bölgede oldubittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunun da altını çizdi. Rusya Devlet Başkanı Putin de çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Erdoğan ile hemfikir olduğuna işaret etti.
Çatışmalar durmalı
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüştü. İsrail-İran çatışmasının ele alındığı görüşmede Erdoğan, liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin de altını çizdi.