Erdoğan, Putin ve Pezeşkiyan ile görüştü: İran’a saldırı, Gazze'deki soykırımı perdelememeli

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının, tüm bölgenin güvenliğini riske attığını belirtti. Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Erdoğan, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti. Türkiye'nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini söyleyen Erdoğan, bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurguladı. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkat çeken Erdoğan, İsrail'in bölgede oldubittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunun da altını çizdi. Rusya Devlet Başkanı Putin de çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Erdoğan ile hemfikir olduğuna işaret etti.