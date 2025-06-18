Trump Putin ile görüştü: İran ve İsrail arasında arabuluculuk teklifi

"İran'ı vuracak mıyız söyleyemem. Beyaz Saray'a gelmelerini teklif ettim. Bu büyük bir adımdı ama atmadılar. Şu anda ne olur bilmiyorum. Hava savunmalarını olduğu gibi havaya uçurduk ortadan kaldırdık. Dün Putin'le konuştum ve arabuluculukta bana yardımcı olabileceğini söyledi. Çok fazla insan öldü. Ukrayna-Rusya savaşında raporlanandan daha fazla insan öldüğünü düşünüyoruz. Koşulsuz şartsız teslim olmalarını istiyoruz, artık yapmazlarsa tesislerini havaya uçuracağız. Çok fazla ihtimal var. Henüz hiçbir şey kazanmadık ama çok fazla yol kat ettik. Burada düşmanca bir ülkenin nükleer silahlara ulaşma isteğini görüyoruz. İran tarafından yıllardır tehdit ediliyoruz. Gelecek hafta önemli olacak. Belki bir haftadan kısa bir süre içerisinde. Ne olduğunu göreceğiz. Henüz hiçbir şey bitmedi."