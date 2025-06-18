Trump Putin ile görüştü: İran ve İsrail arasında arabuluculuk teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, İran İsrail savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'daki bu gerilimde ABD’nin rolüne ilişkin konuşan Trump, “İran’ı vurmayacağımızı söyleyemem” ifadeleriyle İran'ı alenen tehdit etti. Öte yandan geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden ABD Başkanı, Putin'in arabuluculuk teklif ettiğini söyledi.
İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı, Orta Doğu'da savaş rüzgarlarının esmesine neden oldu. İran, bu saldırıya misilleme saldırılarıyla karşılık verirken önümüzdeki ABD’nin iki ülke arasındaki savaşa doğrudan dahil olma ihtimali tüm dünyanın gündemindeydi. Donald Trump'tan tehdit niteliğinde açıklamalar geldi.
Trump'tan İran'a yeni tehdit
ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsrail’in Tahran’a yönelik hava saldırısının ardından, Beyaz Saray'ın önünde yaptığı açıklamada “İran’ı vurmayacağımızı söyleyemem” sözlerini sarf ederek ABD'nin savaşa dahil olacağı iddialarını kuvvetlendirdi.
"İran nükleerini havaya uçurabiliriz" ifadelerini kullanan Donald Trump, "İran'ın nükleer silahı neden olsun ki?" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, “İran Beyaz Saray'a gelmeyi önerdi. Neden daha önce müzakere etmek istemediler. İran'ın başı büyük belada. Vurup vurmayacağımızı söyleyemem.” sözlerini sarf etti.
"İran'ı vuracak mıyız söyleyemem. Beyaz Saray'a gelmelerini teklif ettim. Bu büyük bir adımdı ama atmadılar. Şu anda ne olur bilmiyorum. Hava savunmalarını olduğu gibi havaya uçurduk ortadan kaldırdık. Dün Putin'le konuştum ve arabuluculukta bana yardımcı olabileceğini söyledi. Çok fazla insan öldü. Ukrayna-Rusya savaşında raporlanandan daha fazla insan öldüğünü düşünüyoruz. Koşulsuz şartsız teslim olmalarını istiyoruz, artık yapmazlarsa tesislerini havaya uçuracağız. Çok fazla ihtimal var. Henüz hiçbir şey kazanmadık ama çok fazla yol kat ettik. Burada düşmanca bir ülkenin nükleer silahlara ulaşma isteğini görüyoruz. İran tarafından yıllardır tehdit ediliyoruz. Gelecek hafta önemli olacak. Belki bir haftadan kısa bir süre içerisinde. Ne olduğunu göreceğiz. Henüz hiçbir şey bitmedi."