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İsrail, Tahran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu

İsrail, Tahran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu

16:1818/06/2025, Çarşamba
AA
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Arşiv.
Arşiv.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırıları başlattığını bildirildi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Tahran'a yeni hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırıları başlattığını bildirildi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Tahran'a yeni hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.


Saldırılarda, "Tahran bölgesinde İran'a ait askeri noktaların" hedef alındığı savunuldu. Öte yandan bölgeden alınan bilgiye göre, Tahran yakınlarındaki Kerec kentinde havalimanı yakınlarından patlama sesleri duyuldu.


Sosyal medyada yayınlanan ancak resmi makamlarca henüz doğrulanmayan görüntülere göre de İsrail saldırılarında, Tahran'ın kuzeydoğu bölgesi hedef alındı.


Başkentin kuzeydoğusuna düzenlendiği söylenen saldırıların sesinin Tahran'ın merkezinden duyulmadığını aktardı.


Tahran'a yeni hava saldırılarına ilişkin İran makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.



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