Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nükleer felakete sürüklüyor

"İran ve İsrail arasında gerginliğin artmasının öncelikle İsrail ve İran ile sınır ülkeler ve tüm bölge için riskler oluşturduğuna" işaret edilen açıklamada, Batılı ülkelerin, İsrail'in yıkıcı eylemlerini desteklediği ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) kendi görüşlerini empoze ettiği kaydedildi.