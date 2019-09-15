Ekonomi Savunmada kritik yerlileştirme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Savunmada kritik yerlileştirme

MKEK, kritik patlayıcı kimyasalların ham maddesinde dışa bağımlılığa son verecek iş birliğine imza attı. Yüksek infilaklı patlayıcılarda, roket başlıklarında ve kompozit roket yakıtlarında ham madde olarak kullanılan kimyasallar Türkiye'de üretilecek.

Haber Merkezi AA
Savunma sanayisinde yerli üretim hamlesi devam ediyor.
Savunma sanayisinde yerli üretim hamlesi devam ediyor.

Savunma sanayisinde hayata geçirilen kamu-özel sektör iş birliğiyle kritik patlayıcı kimyasalların ham maddesinde dışa bağımlılığa son verilecek.

Güvenlik güçlerinin her türlü silah, mühimmat ve patlayıcı madde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Konsept Piroteknik Kimya ve Metalürji Sanayi Ticaret AŞ ile iş birliğine gitti.

  • Bu kapsamda, bugüne kadar yurt dışından ithal edilen, zaman zaman temininde güçlükler çıkarılan yüksek infilaklı patlayıcılarda (mühimmat), roket başlıklarında ve kompozit roket yakıtlarında ham madde olarak kullanılan RDX/HMX ve CMX gibi kimyasallar Türkiye'de üretilecek.

Bunun için MKEK'nin Elmadağ yerleşkesinde Enerjik Malzeme Üretim Tesisi kurulacak.

Tesisin kurulumu (inşaat, altyapı, üretim) özel sektör tarafından gerçekleştirilecek, 13 yılık işletme süresi sonunda tesis kuruma devredilecek.

  • İşletme süresi ilk 4 yılında birim fiyatları belirlenen ürünlerden ve tesiste üretilebilecek diğer enerjik malzemelerden MKEK, yıllık toplamda 60 ton alım yapacak.

İşletme süresi boyunca söz konusu ürünlerin satış yetkisi de MKEK'de olacak.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla tesis 19 ay içinde üretime geçecek.

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