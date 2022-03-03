Benzin ve motorine zam geldi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında petrol fiyatları 115 doları aştı. Bu yükseliş Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıyor.

Benzine 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi. Zamlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Söz konusu zamları EPGİS duyurdu.

EPGİS'den yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 04/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,53 Motorinde 1,33 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Dün gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı.

ZAMLARDAN SONRA BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre,

Ankara'da ortalama 17,55 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,08 lira olacak.

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Benzinin litresi İstanbul'da 17,46 liradan 17,99 liraya,

İzmir'de 17,58 liradan 18,11 liraya çıkacak.

ZAMLARDAN SONRA MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 17,68 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,01 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 17,60 liradan 18,93 liraya,

İzmir'de 17,69 liradan 19,02 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.