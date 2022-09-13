Ekonomi Sözleşmeli personelin durumuyla ilgili kritik gelişme Bakanlık ve Memur-Sen heyeti bir araya geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sözleşmeli personelin durumuyla ilgili kritik gelişme: Bakanlık ve Memur-Sen heyeti bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Memur-Sen heyetleri sözleşmeli istihdam çalışmaları kapsamında bir araya geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu ve konfederasyonca teklifler iletildi.

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Haber Merkezi AA
Sözleşmeli personele kadro konusunda kritik adım! 2022 sözleşmeli personeller kadroya alınacak mı? Memur-Sen açıklama yaptı
Arşiv.

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre heyette, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve sendika temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve bakanlık bürokratları yer aldı.

Görüşmede, başta 4/B sözleşmeli personel olmak üzere belediyelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin, 4/C'den 4/B'ye geçen personelin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu ve konfederasyonca teklifler iletildi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, kamuda asıl istihdam biçiminin kadrolu olmasını teklif ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

  • "Dolayısıyla mevcut 4/B sözleşmeli personelin tamamının, geçmiş dönem hizmet süreleri ve unvanları dikkate alınarak 4/C'den 4/B'ye geçen personelin ve özellikle belediyelerdeki sözleşmelilerin mağduriyetleri göz önünde bulundurularak 2011 ve 2013'te olduğu gibi kadroya geçirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında farklı sözleşme türlerinde istihdam edilen personelin de kurumların ve çalışanların talepleri doğrultusunda kadroya alınması gerekmektedir."

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