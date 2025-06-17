Tasmadan kazanç: Köpek gezdirme işi sektöre dönüştü

Ülkemizde evcil hayvan besleyenlerin artması, alternatif hizmet alanlarını doğurdu. Petshop, petotel ve petkuaförden sonra şimdilerde evcil hayvan gezdirme işi popüler. Önceleri üniversite öğrencilerinin üç-beş kuruş kazanmak için yaptığı bu uğraş, artık başlı başına bir sektör. Onlarca firmanın bulunduğu piyasada yüzlerce gence de istihdam sağlanıyor. Zamanı olmayanların ciddi talep gösterdiği ortamda, istenilen gün ve saatte evcil hayvanlar alınarak veterinere götürülüyor, gerekli bakımı yapılıyor.

AYDA 60 BİN TL'Yİ BULAN GETİRİ

Piyasadaki kişi başı aylık kazancın ortalama 60 bin lira civarında olduğunu söyleyelim. Sermayeniz; parklar, çimenler, havadaki oksijen ve tepedeki güneş. Evcil hayvan seviyor, dilinden de anlıyorsanız köpek gezdirme tam size göre. Hiç kasmadan tutuyorsunuz tasmayı çıkıyorsunuz sokağa, alıyorsunuz parayı. Özellikle mobil teknolojilerin gelişmesiyle girişimcilerin bu alana ciddi yatırımı olduğunu da söyleyelim. Mobil uygulama üzerinden randevuyla hizmet alabilir, evcil hayvanınızı anlık takip edebilirsiniz. ‘Bakıcı’ adı verilen kişiler, istenirse evinizde kedinizle zaman geçiriyor, mamasını ve kumunu temizliyor. Tatildeyseniz evinizde bile kalabiliyor.

ZAMANI OLMAYANA ALTERNATİF

Bazı bakıcılar ise köpeğinize kendi evinde bakıyor. Örneğin, bir hafta şehir dışındaysanız kediniz bakıcının evinde kalabiliyor. Hayvanın üzerindeki çip sayesinde onu mobil uygulamadan takip edebiliyor, gerekirse canlı bağlantıyla durumunu kontrol edebiliyorsunuz.Gelelim fiyatlara. Beyaz yakalı çalışanların, sık seyahat edenlerin ve tatile çıkanların sıkça başvurduğu bu hizmetlerdeki ücretler de değişiyor.

1 SAATLİK GEZDİRME 300 İLA 1.500 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Evden alınıp gezdirme işinin saati 300 ila 1.500 lira arasında değişiyor. 7-8 köpekle birlikte dolaştırmanın tarifesi 500 TL civarında.

Eğer, ‘Köpeğim diğerleriyle yapamaz, tek takılsın’ derseniz işte orada ücretler, 1.500 TL’yi buluyor. Evde birkaç saat zaman geçirmenin maliyeti de 600 ila 2 bin TL civarında. Eğer evcil hayvanınızı bir hafta süreyle bakıcı ile bırakırsanız, 30 bin TL gibi rakamları gözden çıkarmanız lazım. Bu arada, mevzu sadece kedi-köpek değil. Papağan, kaplumbağa ve iguanası olanlar için de evde bakım hizmetleri mevcut.

Mobil uygulamadan anlık takip imkanı

Onlarca şirketin faaliyet gösterdiği piyasa, ciddi bir istihdam veya ek gelir imkânı da sağlıyor. Üniversite öğrencilerin ön planda olduğu sektörde detaylı kontrolden sonra işe başlıyorsunuz. Profiliniz işletmenin mobil uygulamasında görünüyor. Müşterinin tercihi sonrasında köpek gezdirme veya evde ziyaret etme işine başlıyorsunuz. İlgilenenlere duyurulur. Ne kadar kazanırsınız bilmem ama alın size günlük kazançlı, parklı bahçeli, güneşli ve en önemlisi sadık arkadaşlı alternatif iş.











