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Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor: Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altın, dolar, euro, petrol ve kriptoda son durum

Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor: Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altın, dolar, euro, petrol ve kriptoda son durum

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:0716/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İsrail-İran savaşı piyasaları derin etkiledi.
İsrail-İran savaşı piyasaları derin etkiledi.

İsrail ve İran arasında patlak veren savaşla Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerilim, küresel piyasalarda fiyatlamaları belirsiz hale getirdi. Haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların temkinli adımlar atmasıyla birlikte piyasalar yön bulmakta zorlanıyor. Peki Dolar ve Euro'da son tablo nasıl? Altın ve petrol fiyatlarında ne gibi değişiklikler yaşandı? Kripto varlıklar savaş atmosferinden nasıl etkileniyor? Detaylar haberimizde...

Terör devleti İsrail ile İran arasında geçen hafta cuma sabahı başlayan karşılıklı saldırılar, küresel piyasalarda tedirginliği artırdı.


Tahran ve Tel Aviv’e isabet eden füzeler sonrası risk algısı yükselirken, enerji arzına dair belirsizlikler piyasalarda baskı oluşturdu.


Brent petrol, çatışmaların etkisiyle yükselişini dördüncü güne taşıyarak 73,9 dolardan haftaya başladı.

Altın fiyatları


Hürmüz Boğazı’na dair endişeler artarken, Ons altın da güvenli liman talebiyle 3.430 dolar seviyelerinde işlem görüyor.


  • Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Geçtiğimiz cuma günü ons altındaki yükselişin etkisiyle yüzde 1,5 değer kazanan gram altın, haftayı 4.350 liradan kapatmıştı. Ancak yeni haftaya sakin bir seyirle giren altın, sabah saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,5 gerileyerek 4.328 liraya çekildi.

Çeyrek altın 7.150 liradan, cumhuriyet altını ise 28.510 liradan alıcı buluyor.


Borsa'da durum ne?


ABD Başkanı Trump, İsrail-İran gerilimine ilişkin
"Bir anlaşma olmasını umuyorum"
açıklamasında bulundu. ABD’de savunma ve enerji hisseleri yükselirken, havayolu hisselerinde düşüş görüldü.
Cuma günü Nasdaq yüzde 1,30, Dow Jones yüzde 1,79, S&P 500 ise yüzde 1,13 geriledi.

Avrupa borsaları da enerji maliyetlerindeki artışla düşüş yaşarken, Hürmüz Boğazı’ndaki riskin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği vurgulandı. Asya piyasalarında ise ABD-Çin arasındaki ticaret iyimserliğiyle pozitif bir seyir öne çıktı.


Yurt içinde
BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 2,19 değer kaybıyla 9.311 puana gerilerken
, yatırımcıların gözü bugün açıklanacak nisan ayı ödemeler dengesi verisinde. Ekonomistler, cari açığın 7 milyar doları aşmasını bekliyor.

Dolar ve Euro'da son durum


Dolar/TL
39,46 TL
seviyelerinde işlem görüyor. Euro ise
45,6943 TL
seviyelerinde seyrediyor.

Kripto piyasası güçlü seyrediyor


Orta Doğu'daki İsrail-İran gerilimi ve küresel piyasalarda artan belirsizliklere rağmen kripto para piyasası haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Toplam piyasa değeri 3,43 trilyon dolara ulaştı.
Bitcoin, yüzde 0,7 değer kazanarak 106.246 dolara yükselirken; Ethereum 2.573 dolara, Solana ise 156,80 dolara çıktı. XRP ise 2,18 dolar seviyesinde işlem görüyor.




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