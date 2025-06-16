Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor: Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altın, dolar, euro, petrol ve kriptoda son durum

Orta Doğu'daki İsrail-İran gerilimi ve küresel piyasalarda artan belirsizliklere rağmen kripto para piyasası haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Toplam piyasa değeri 3,43 trilyon dolara ulaştı.

Bitcoin, yüzde 0,7 değer kazanarak 106.246 dolara yükselirken; Ethereum 2.573 dolara, Solana ise 156,80 dolara çıktı. XRP ise 2,18 dolar seviyesinde işlem görüyor.