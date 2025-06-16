Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor: Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altın, dolar, euro, petrol ve kriptoda son durum

İsrail ve İran arasında patlak veren savaşla Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerilim, küresel piyasalarda fiyatlamaları belirsiz hale getirdi. Haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların temkinli adımlar atmasıyla birlikte piyasalar yön bulmakta zorlanıyor. Peki Dolar ve Euro'da son tablo nasıl? Altın ve petrol fiyatlarında ne gibi değişiklikler yaşandı? Kripto varlıklar savaş atmosferinden nasıl etkileniyor? Detaylar haberimizde...
Terör devleti İsrail ile İran arasında geçen hafta cuma sabahı başlayan karşılıklı saldırılar, küresel piyasalarda tedirginliği artırdı.
Tahran ve Tel Aviv’e isabet eden füzeler sonrası risk algısı yükselirken, enerji arzına dair belirsizlikler piyasalarda baskı oluşturdu.
Altın fiyatları
Hürmüz Boğazı’na dair endişeler artarken, Ons altın da güvenli liman talebiyle 3.430 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
- Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Geçtiğimiz cuma günü ons altındaki yükselişin etkisiyle yüzde 1,5 değer kazanan gram altın, haftayı 4.350 liradan kapatmıştı. Ancak yeni haftaya sakin bir seyirle giren altın, sabah saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,5 gerileyerek 4.328 liraya çekildi.
Çeyrek altın 7.150 liradan, cumhuriyet altını ise 28.510 liradan alıcı buluyor.
Borsa'da durum ne?
Avrupa borsaları da enerji maliyetlerindeki artışla düşüş yaşarken, Hürmüz Boğazı’ndaki riskin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği vurgulandı. Asya piyasalarında ise ABD-Çin arasındaki ticaret iyimserliğiyle pozitif bir seyir öne çıktı.