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TBB'den bankacılık işlemleri hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama

TBB'den bankacılık işlemleri hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama

15:425/04/2025, Cumartesi
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bazı haberlerde yer alan, bankaların müşterilerini 20 bin liraya kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdiği iddialarına ilişkin, Birliğin böyle bir kararı ve açıklamasının olmadığını bildirdi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada,
"Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve TBB'nin açıklamalarından bahsedilmektedir. TBB'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır."
ifadelerine yer verildi.





#20 bin lira işlemler
#atm
#gişe işlemleri
#Türkiye Bankalar Birliği

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