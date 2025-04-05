TBB'den bankacılık işlemleri hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama

"Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve TBB'nin açıklamalarından bahsedilmektedir. TBB'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır."