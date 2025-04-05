Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 11 bini aştı

"Türkiye pazarı elektrikli araçları güçlü şekilde benimsiyor"





Uraloğlu, 2024 yılının şubat ayında Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının 93 bin 973 olduğunu belirterek, 2025 Şubat'ta bu sayının, yüzde 121'lik bir artışla, 208 bin 6'ya ulaştığını ifade etti.





Bu yılın şubat ayında satılan elektrikli araç sayısının da 10 bin 324'e ulaştığı bilgisini paylaşan Uraloğlu, "Geçen yılın aynı ayında 4 bin 713 satış gerçekleşmişti. Yüzde 119'luk bir artışla satış iki katından fazla arttı. Bu rakamlar gösteriyor ki Türkiye pazarı artık elektrikli araçları güçlü şekilde benimsiyor. Toplam otomobil satışlarındaki elektrikli araç payı da yüzde 5,7'den yüzde 13,6'ya çıktı." ifadelerini kullandı.