|
Ekonomi

TCDD 109 işçi alacak: Şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi olmak üzere 109 personel alımı gerçekleştirecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

09:04 - 2/09/2024 Monday
AA
Aranan şartlar TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.
Aranan şartlar TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi olmak üzere 109 personel alımı gerçekleştirecek.


Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi alınacak.

İllere göre iş gücü talepleri KPSS şartı gözetilerek bugünden itibaren 6 Eylül'e kadar Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak.

Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ile yeri gibi bilgiler TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.

Başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede isimleri yer alan adayların bildirilecek tarihlerde evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.


Başvuruda bulunacak adayların 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Toplam 109 işçi, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Eskişehir, Kırıkkale, Karabük, Zonguldak, Kayseri, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Hatay, Konya, Kütahya, Isparta ve Afyonkarahisar'da görevlendirilecek.



#istasyon operasyon işçisi
#işçi Alımı
#Resmi Gazete
#tcdd
#Tren teşkil işçisi
11 minutes ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteoroloji uyarmıştı! Çorum yağışa teslim oldu: Caddeler göle döndü evleri su bastı araçlar yolda kaldı