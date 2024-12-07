TEKNOFEST'te birinci olmuştu: SİHA projesi savunma sanayisi şirketlerinin yakın markajında

TEKNOFEST Adana kapsamında düzenlenen "Savaşan İHA" yarışmasında birinci olan SİHA projesi, savunma sanayii firmalarının yakın markajına girdi. Birçok şirket ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Kılavuz Koustech görüntü işleme ekibinden Akif Akbaş, "Savunma sanayimiz için ucuz, yerli ve milli mühimmatlar, teknolojiler geliştirerek sadece askeri alanda değil sivil alanda da kendimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.
Otonom kilitlenme ve otonom kamikaze görevlerini başarıyla gerçekleştirerek bu yıl TEKNOFEST Adana kapsamında düzenlenen "Savaşan İHA" yarışmasında birinci olan SİHA projesi, savunma sanayisi firmalarının dikkatini çekiyor.
Üniversitenin ilk insansız hava aracı (İHA) takımı olduklarını belirten Kılavuz Koustech görüntü işleme ekibinden Akif Akbaş, takım olarak 2017 yılından bu yana Kılavuz Teknoloji Merkezi atölyelerinde İHA'lar ve alt sistemleri üzerine faaliyet gösterdiklerini, bugüne kadar 6 araç ve birçok alt sistem ürettiklerini söyledi.
"Ürünlerimizi daha kompakt haline getirmeyi hedefliyoruz"
Akbaş, proje kapsamında yaptıkları SİHA'nın özellikleri hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:
Projeye 4 ödül
İlk olarak ABD'de düzenlenen AUVSI SUAS yarışmasına katıldıklarını ve finalist olduklarını anlatan Akbaş, Kovid-19 salgınıyla Türkiye'deki yarışmalara odaklandıklarını anlattı.
Türkiye'de 10 yarışmaya katıldıklarını anlatan Akbaş, 2021'den bu yana TEKNOFEST kapsamındaki "Savaşan İHA" yarışmalarına katıldıklarına, bu yarışmalarda 2022-2023'te "En Özgün Yazılım" ödülünü aldıklarına işaret etti.