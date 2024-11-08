Ticarette trend bölgesel iş birliği

50’den fazla ülkeden siyasetçilerin, bürokratların ve önde gelen iş ve fikir insanları katıldığı 15'inci Boğaziçi Zirvesi, 'Geleceğe Köprüler Kurmak: Barış, Teknoloji, Sürdürülebilirlik' temasıyla İstanbul'da dün başladı. Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen etkinlikte günümüzün en önemli konuları masaya yatırıldı. Ayrıca zirvede, bu yıl da farklı ülkelerden gelen heyetlerin önemli yatırım ve iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi.





152 İŞ KONSEYİYLE TİCARET DİPLOMASİSİ

KKTC Maliye Bakanı Berova, açılışta yaptığı konuşmada, insanlığın başlangıcından bugüne kadar toplumlar arası ticaretin ekonominin temellerini attığını belirterek, bu yöndeki ekonomik gelişmelerin tüm dünyayı etkileyen küresel bir ekonomi haline geldiğini anlattı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, faaliyetlerini 39 yıldır tüm dünyaya yayılmış 152 iş konseyiyle ticari diplomasi mottosuyla yürüttüklerini söyledi.





KÜRESEL GÜÇLERİN BÖLGESEL PROJE SAVAŞI

Olpak Çin'in kendi iş sorunlarıyla birlikte gelişmekte olan ülkelerle ticari ilişkileri arttırmanın yoğun gayreti içerisinde olduğuna dikkat çekti. Dünyadaki bölgeselleşme projelerinin küresel ticaretin yeni dinamiklerinden biri olduğunu belirten Nail Olpak şöyle konuştu: "İş dünyası olarak Çin'in Kuşak Yol projesini, ABD'nin daha iyi bir dünya için yeniden inşa edin projesini ve AB'nin küresel geçit projesini iyi analiz etmemiz lazım. Gündemimizdeki Asya Pasifik kavramından Hindistan'ın yükselişiyle birlikte Indo-Pasifik kavramına doğru bir geçişi gözlemliyoruz. Tüm bu gelişmeler etkisinde küresel ticaretin nasıl bir seyir izleyeceği belirsizliğini korurken hizmet ihracatı ve çevreci ürünlerin ticareti ise gündemde yerini artırarak koruyor. Biz de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve sürecin etkileneni değil, yönlendirenleri arasında olmak için çalışıyoruz."





AFRİKA AÇILIMI STRATEJİK ÖNEMDE

UİP Kurucusu Özgencil de ekonomik kalkınmanın ve istikrarın bugünkü çalışmaların başka bir vazgeçilmez ayağı olduğunu anlattı. Özgencil, küresel ekonomilerin yeni dengelere ve dönüşüm süreçlerine girerken ortaklıkların önem kazandığını vurguladı. Özgencil, "Türkiye'nin GCC ve Afrika kıtasıyla geliştirdiği ticari ilişkiler bu çerçevede değerlendirilmeli. Ortak büyüme stratejileri sayesinde bölgemizdeki tüm ülkeler için daha güçlü bir gelecek inşa edebiliriz. Ortak güven ve barışın güçlendirilmesinde kilit bir rol oynayacaktır." açıklamasında bulundu.



