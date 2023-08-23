Tokat'ın en büyük santrali kuruldu: Akasya Ahşap Ambalaj'ın enerjisi güneşten

Güneş enerjisinden faydalanan firmaların sayısı artmaya devam ediyor. Yenilenebilir enerjiye geçisin hızlanmasında etkin rol oynayan güneş enerjisi santralleri (GES ) üreticilerin elektrik giderlerinin azalmasına da katkı sağlıyor.

Tokat Turhal OSB’de bulunan Akasya Ahşap Ambalaj firmasına ait entegre ahşap ürünleri fabrika çatılarına 1,2 MW gücündeki güneş enerjisi santrali kuruldu.





Hem çevreye hem bütçeye katkı





Tokat Bölgesi’ndeki en büyük çatı üzeri güneş enerji santrallerinden biri olan yatırım ile yıllık 1.500.000 kilovat saatin üzerinde elektrik üretmesi bekleniyor. Çatısına kurduğu GES ile elektrik giderlerinden de büyük oranda tasarruf sağlayan firma aynı zamanda yenilenebilir enerji kullanımı ile karbon ayak izinin azalmasına da katkı sağlıyor. Hedeflenen elektrik üretimi ile yıllık 500.000 kg CO2 engellenmiş, 3000’e yakın ağaç kurtarılmış olacak.





Daha yeşil bir gelecek için GES

Firmanın diğer fabrikalarında da GES için gerekli fizibilite ve projelendirme çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekti. Akasya Ahşap Ambalaj ve Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Yücel İnce şöyle devam etti:

“Şirketimize ait Bolu, İstanbul, Manisa’daki fabrikalarımızda ve depolarımızda da enerjimizi güneşten üreteceğiz. Daha yeşil bir gelecek için GES yatırımlarımız devam edecek. Yenilenebilir enerjinin yanı sıra enerji verimliliği konusunda da gerekli inovasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek 3 yılda tükettiğimiz elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacağız.”





GES Projesinin mimarı Sunera Yenilenebilir Enerji





Akasya Ahşap Ambalaj’ın GES projesinin kurulumu, Sunera Yenilenebilir Enerji ile tamamlandı. Firma olarak projede EPC hizmeti verdiklerini belirten Sunera Yenilenebilir Enerji kurucusu Muhammet Raşit Akyol “Projede, 8.000 m2 çatı alanında 2000’e yakın güneş paneli kullanıldık. Tokat’ta karbon ayak izinin azalmasına önemli oranda katkı sağlayacak bu proje ile 3000’e yakın ağaç kurtarılması bizler için de heyecan verici. Santral yatırımının 3,5 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti etmesi ve 25 yıl verimlilikle elektrik üretmesi bekleniyor.” şeklinde konuştu.