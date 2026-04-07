Trendyol'dan e-ticarete atılacak yeni satıcılara özel avantaj ve destekler

Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), MÜSİAD, TOBB Türkiye E-ticaret Meclisi ve sektör oyuncularının katkısıyla yürüteceği eğitim programı, yerli üretici, esnaf ve KOBİ'leri e-ticaretle tanıştıracak.

Trendyol'un da destekçileri arasında bulunduğu Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi, girişimciliği güçlendirip esnaf ve KOBİ'leri dijital ticaretin sunduğu yeni fırsatlarla buluşturmayı hedefliyor. Program, yerel üreticilere markalaşma, dijital görünürlük ve lojistik fırsatlarıyla yalnızca yurtiçi değil küresel pazarlara da açılma fırsatı sunuyor.

Trendyol’dan e-ticarete yeni başlayacaklara ayrıcalıklar

Projeye destek veren şirketler arasındaki Trendyol, eğitimleri tamamlayıp e-ticarete adım atacak yeni satıcılara özel destek ve avantajlar sunacak.

Trendyol'da e-ticarete başlayacak yeni satıcılar, ilk ürün yükleme sonrası 60 gün geçerli %20 komisyon indirimi, e-ticaret, e-ihracat ve satıcı paneli süreçlerinde birebir danışmanlık desteği, anlaşmalı bankalarda kredi ve ticari kart fırsatları, ilk 60 gün geçerli ücretsiz e-fatura paketi ve Trendyol satıcılarına özel avantajlı KEP adresi ücretlendirmesi gibi ayrıcalıklardan yararlanacak.

Trendyol ayrıca girişimci kadınlara ve kadın kooperatiflerine özel komisyon avantajının yanı sıra Kadın Girişimci Rozeti ile görünürlük avantajı gibi ayrıcalıkları, e-ticarete başlayacak kadın üretici ve girişimcilere sağlayacak.

Eğitimlerde ilk adres Aydın oldu