TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi mayıs ayında arttı

TOKİ arsa teslim tarihleri, kura sonucu hak sahibi olan vatandaşların gündeminde. ‘İlk Evim Arsa’ ve ‘İlk İş Yerim’ kampanyasında başvurular, 10 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında alındı. TOKİ arsa kura çekimleri de 19 Nisan’da son buldu. TOKİ’den konut hakkına sahip olan vatandaşlar TOKİ konutları teslim tarihlerini sorguluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İlk Evim arsalarda projelendirme çalışmalarını sürdürüyor. 145 projede 75 milyon metrekarelik imar çalışması tamamlandı. Şu ana kadar 69 il ve 624 ilçede belirlenen bin 70 projede toplam 246 milyon metrekare alanda ise plan çalışması devam ediyor. Peki TOKİ ilk evim arsa inşaatları ne zaman başlayacak? 2023 TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ taksitleri nasıl ödenecek?