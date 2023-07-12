|
Ekonomi

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi mayıs ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre mayıs ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 0,2 azaldığını; aylık ise yüzde 1,1 arttı.

11:37 . 12/07/2023 Çarşamba
DHA
Aylık ise yüzde 1,1 arttığını duyurdu.

Aylık ise yüzde 1,1 arttığını duyurdu.

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 oranında azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2022 yılının mayıs ayına göre yüzde 7,1 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,3 azaldı.


Mayısta ise sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı.


TOKİ 69 il ve 624 ilçede arsa projelendirme çalışmalarına start verdi
TOKİ 69 il ve 624 ilçede arsa projelendirme çalışmalarına start verdi

TOKİ arsa teslim tarihleri, kura sonucu hak sahibi olan vatandaşların gündeminde. ‘İlk Evim Arsa’ ve ‘İlk İş Yerim’ kampanyasında başvurular, 10 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında alındı. TOKİ arsa kura çekimleri de 19 Nisan’da son buldu. TOKİ’den konut hakkına sahip olan vatandaşlar TOKİ konutları teslim tarihlerini sorguluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İlk Evim arsalarda projelendirme çalışmalarını sürdürüyor. 145 projede 75 milyon metrekarelik imar çalışması tamamlandı. Şu ana kadar 69 il ve 624 ilçede belirlenen bin 70 projede toplam 246 milyon metrekare alanda ise plan çalışması devam ediyor. Peki TOKİ ilk evim arsa inşaatları ne zaman başlayacak? 2023 TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? TOKİ taksitleri nasıl ödenecek?


#TÜİK
#sanayi üretimi
#mayıs ayı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Memur ve emekliye zam teklifinde gözler Meclis’te