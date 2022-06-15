Ekonomi TÜİK açıkladı Ücretli çalışan sayısı yüzde 4 arttı
İŞ DÜNYASI

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı yüzde 4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ne göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı.

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Haber Merkezi İHA
TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı yüzde 4 arttı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni paylaştı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 455 bin 901 kişi iken, 2022 yılı Nisan ayında 13 milyon 992 bin 443 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 11,2 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,4 arttı.
Ücretli çalışan sayısı aylık olarak yüzde 0,2 azaldı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,4 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.

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