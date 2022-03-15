Ekonomi TÜİK ocak ayı verisini açıkladı Ücretli çalışan sayısı değişmedi
İŞ DÜNYASI

TÜİK ocak ayı verisini açıkladı: Ücretli çalışan sayısı değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ocak ayında bir önceki aya göre değişmeyerek 13 milyon 536 bin 984 kişi oldu.

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Haber Merkezi İHA
TÜİK ocak ayı verisini açıkladı: Ücretli çalışan sayısı değişmedi
Foto/arşiv

TÜİK, Ocak ayı ücretli çalışan istatistiklerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ocak ayında bir önceki aya göre değişmedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe değişmedi, inşaat sektöründe yüzde 1,0 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.

YILLIK YÜZDE 6,8'LİK ARTIŞ

Ücretli çalışan sayısı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 676 bin 268 kişi iken, 2022 yılı Ocak ayında 13 milyon 536 bin 984 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 5,4, inşaat sektöründe yüzde 0,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,0 arttı.

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