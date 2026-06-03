Turizmde büyük hamle: Angola yatırımcıların radarında

Bu girişim yalnızca bir konferans olmanın ötesinde, Angola’nın kendisini dünyaya sunuş biçimindeki daha geniş bir dönüşümü de yansıtıyor. Ülke, turizmi yalnızca tanıtım odaklı bir sektör olarak değil; yatırım, altyapı geliştirme, destinasyon markalaşması, istihdam yaratımı ve sürdürülebilir ekonomik değer üretiminin motoru olarak konumlandırıyor.

Bu yaklaşım, Angola’nın genel yatırım stratejisiyle de destekleniyor. Devlet Başkanı João Lourenço, ekonominin stratejik sektörlerini canlandırmaya yönelik teşvikleri kamuoyu önünde destekledi. Mart 2026’da yayımlanan raporlara göre Angola, öncelikli turizm bölgelerindeki temel altyapı projeleri için yaklaşık 500 milyon avroluk bir bütçe onayladı. Bu yatırımlar; yollar, enerji ve sanitasyon sistemlerini kapsarken, Cabo Ledo, Mussulo, Kalandula ve Okavango bölgesinin Angola tarafındaki destinasyonların yatırım çekme kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Bu çerçevede zirvenin, turizm yatırımları, stratejik ortaklıklar ve Angola’nın küresel turizm sermayesi açısından giderek artan öneminin ele alınacağı üst düzey bir platform olması bekleniyor. Afrika genelinde hükümetlerin turizmi dayanıklılık ve ekonomik çeşitlendirme için uzun vadeli bir araç olarak yeniden değerlendirdiği bir dönemde, Angola daha net ve iddialı bir vizyonla öne çıkıyor.

Angola Cumhuriyeti Devlet Başkanı João Lourenço, ülkesini reformlar, kurumsal iş birliği ve uzun vadeli ortaklıklar için güçlendirilmiş koşullarla üretken yatırımlara açık bir ülke olarak tanımlamayı sürdürüyor. Bu bağlamda zirve, Angola’nın uluslararası yatırımcılara verdiği daha geniş mesajın bir parçası olarak değerlendirilebilir: Ülke açık, kararlı ve güvenilir küresel ortaklarla birlikte büyümeye hazır.

'Angola yatırımcılara açık'

João Lourenço şu değerlendirmede bulundu:

“Angola, ülkenin uzun vadeli kalkınmasına ciddiyet, vizyon ve ortaklık anlayışıyla katkı sunmaya hazır yatırımcılara açıktır. Yatırımların büyümesi için gerekli koşulları oluşturmaya, uluslararası ortakların Angola’da güvenli ve başarılı şekilde faaliyet gösterebilmesi için ihtiyaç duyduğu güveni, kurumsal desteği ve stratejik uyumu sağlamaya kararlıyız. Turizm, ulusal potansiyelimizi istihdama, büyümeye ve küresel rekabet gücüne dönüştürmeyi hedeflediğimiz sektörlerden biridir.”

'Angola turizmde yeni bir döneme giriyor'

Angola Turizm Bakanı Márcio de Jesus Lopes Daniel de turizmin ekonomik çeşitlendirme ve sürdürülebilir büyüme açısından stratejik önemini sık sık vurguluyor. Yakın zamanda ITB Berlin’e verdiği röportajda, turizmin ülkenin petrole bağımlılığını azaltması, istihdam yaratması, yerel toplulukları desteklemesi ve daha yapılandırılmış özel sektör yatırımlarını çekmesi gerektiğini ifade etti.

Daniel açıklamasında şunları söyledi:

“Angola turizmde yeni bir döneme giriyor. Amacımız yalnızca ülkenin olağanüstü doğal ve kültürel değerlerini tanıtmak değil; bunları sürdürülebilir yatırım fırsatlarına, daha güçlü uluslararası ortaklıklara ve uzun vadeli ekonomik değere dönüştürmektir. Global Tourism Forum Investment Summit Angola, ülkenin dünyayla güven, vizyon ve amaç doğrultusunda etkileşim kurmaya hazır olduğunu göstermesi açısından önemli bir adımdır.”

'Angola, Afrika’nın en cazip turizm yatırım destinasyonlarından biri'

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı ise Angola’nın turizm ve yatırım yolculuğunda önemli bir dönüm noktasına girdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Angola yalnızca yükselen bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda güçlü bir turizm yatırım hikâyesi olarak da öne çıkıyor. 18-19 Haziran 2026 tarihlerinde Luanda’da düzenlenecek Global Tourism Forum Investment Summit Angola, ülkenin fırsatlar, ortaklıklar ve uzun vadeli vizyon diliyle dünyaya tanıtılmasında önemli bir adımdır. Angola’nın Afrika’nın en cazip turizm yatırım destinasyonlarından biri olabilmesi için gerekli tüm unsurlara sahip olduğuna inanıyoruz.”

Bağcı, Angola’nın turizm potansiyelinin daha geniş bir ekonomik perspektiften değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak; konaklama yatırımları, destinasyon altyapısı, hava bağlantıları, yatırımcı güveni, uluslararası görünürlük ve sürdürülebilir büyümenin bu sürecin temel unsurları olduğunu ifade etti.

Bağcı, “Günümüzde turizm yalnızca ziyaretçi sayılarıyla ilgili değildir; sermaye, istihdam, küresel algı ve sürdürülebilir değer üretimiyle de ilgilidir. Angola’nın, turizmin ekonomik çeşitlendirmeyi desteklediği, uluslararası görünürlüğü artırdığı ve özel sektörle anlamlı ortaklıklar oluşturduğu yeni bir model inşa etme fırsatı bulunuyor” dedi.

Zirvenin zamanlaması da dikkat çekiyor

Afrika genelinde turizm, artık mevsimsel ya da yalnızca tanıtım odaklı bir faaliyet olarak değil; ulusal konumlanma ve özel sektör iş birliğinin önemli bir aracı olarak yeniden tanımlanıyor. Angola’nın mevcut politika sinyalleri, kurumsal desteği ve altyapı yatırımları, ülkenin bu yeni rekabet ortamında güçlü bir oyuncu olmayı hedeflediğini gösteriyor.