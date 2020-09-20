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Ekonomi Türk işçiliği Ortadoğuya tanıtılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk işçiliği Ortadoğu’ya tanıtılacak

Türk işçiliği Ortadoğu’ya tanıtılacak

İş insani Ebru Kain, Kahramanmaraş’ta kadın elinden çıkan yöresel motifli ürünleri Orta Doğu’ya ihraç ediyor. Böylelikle hem el işlerini yapan kadınlara istihdam sağlanıyor, hem de Türk işçiliği Ortadoğu’ya tanıtılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk kadınların işlediği el emeği ürünler yurt dışında büyük ilgi görüyor.
Türk kadınların işlediği el emeği ürünler yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Dubai, Katar ve Kuveyt gibi ülkelerin Türkiye'deki el işçiliğine yönelik ilgisini fark eden iş insanı Ebru Kain, Kahramanmaraş'taki atölyede üretilen el işlerini Ortadoğu'ya satıyor.

İş hayatına atılan kadınlar atölyelerde yöresel Türk motifleri üretmeye başladı. İş insanı Ebru Kain tarafından Kahramanmaraş’ta açılan atölyede yöresel el emeği, işlemeli ürünler ev hanımları tarafından hazırlanıyor. Atölyede 60 kadın istihdam edilerek, aile bütçelerine katkıda bulunması da sağlanıyor.

Saraylara uzanan el emeği göz nuru
HAYAT
Saraylara uzanan el emeği göz nuru

Ürünlere şimdiden talep gelmeye başladı. İlk başta öngörülen ihracat bedeli ise 250 bin dolar olarak hesaplanıyor. Atölyede ev dekorasyonu ürünlerden, gelin çeyiz paketine kadar çok geniş yelpazede eşyalar üretiliyor.

Arap firmalarında yoğun talep

Kadınları iş hayatına kazandırma amacıyla girişimlere başlayan Ebru Kain, kendisiyle iletişime geçen Katarlı bir yatırım firmasının el işçiliğiyle üretilmiş ürün talep ettiğini, daha sonra Dubai ve Kuveyt'ten de siparişler aldığını dile getirdi. Kain, atölyelerde çok çeşitli ürünler hazırladıklarını belirterek, “Çeyiz ürünleri hazırlıyoruz, ev ürünleri üretiyoruz, hediye keseleri, bohçalar yapıyoruz. Orta Doğu pazarında el işlemesi çantalar ve çarıklara ilgi gösteriliyor. Bu ürünleri kadınlarımızın emekleriyle üretip işlerimizi büyütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Kadınlar için yeni iş kapısı
EKONOMİ
Kadınlar için yeni iş kapısı

Geniş bir ürün yelpazesi var

Zanaat ürünlerini sevdiği için bu konuda bir girişimde bulunmak istediğini ifade eden Kain, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde e-ticarete olan ilginin artmasıyla bu konuda daha da hızlandım. Katar başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin el işçiliğine olan hayranlıkları ve talepleri inanılmaz yüksek. Gelen talepler doğrultusunda el işlerini hazırlamaya başladık. Ürünler, Kahramanmaraş'a ait el işçiliğinden oluşuyor. Bakır ürünler, mutfak setleri, dekorasyon, ahşap oyma, ayna, tepsi, deri çanta, cüzdan, çarık, Maraş işi, sim sırma örtüler, yastık kılıfı, gecelik-sabahlık, seccade, kaftan, başörtüleri, koku keseleri gibi geniş bir ürün yelpazemiz var."

İş insani Ebru Kain

Maharetli eller ticarete atıldı
GÜNDEM
Maharetli eller ticarete atıldı

60 kadının el emeği

Kain, Kahramanmaraş'ta el işçiliği yapan çalışanlarla nasıl tanıştıklarını şöyle anlattı:

  • "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Bey'in de çok büyük desteği var. Kendisiyle projeyi paylaştığımda hemen yardımcı oldu. Belediye bünyesinde kurs alan hanımefendilerle tanışıp çalışmalara başladık. İlk irtibatı kurduktan sonra çalışmalarımız devam ettik. Şu an yaklaşık 60 kadın çalışanımız var ve bu sayıyı artırmayı arzu ediyoruz. Bakır ve ahşap oymacılık işlerini ise erkek çalışanlar yapıyor. Çalışanlarımızın dörtte üçünü kadınlar oluşturuyor. Kadınlar deri işlemeciliği, Maraş işi ve sim sırma işlemesi dediğimiz el işlerinden üretiyor."

El işçiliğine talep fazla olduğu için e-ticaret sitesi kurduklarını belirten Kain, ürünlerin site üzerinden hem Türkiye hem de Ortadoğu'ya satıldığını söyledi.

Türk modacı motiflerimizle dünyayı süsledi
AKTÜEL
Türk modacı motiflerimizle dünyayı süsledi

Dubai'deki restoranı Türk kadınların el emeği süslüyor

Çalışanların, belediyenin geçici bir atölyesinde el işlerini yaptıklarını, ancak ilerleyen süreçte kalıcı bir atölye açmayı düşündüğünü belirten Kain, "Katar ve Dubai'den aldığımız siparişleri hazırlamaya başladık. Aldığımız bir sipariş doğrultusunda Dubai'de 10 şubesi olan bir restoranın mutfağında kullanılacak tencere, tava, bardak setleri, yemek servisinde kullanılacak masa örtüsüne kadar hepsinin Maraş işinden oluştuğu el ürünleri hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta bu ilk siparişleri Dubai'ye göndermiş olacağız." dedi.

Kain, “Kadınların gündemimizde sürekli şiddet olaylarıyla anıldığını görüyoruz. Kadınların iş hayatıyla, girişimler ile gündemde olmalarını umuyoruz. Kadınlar iş hayatında daha fazla yer almalı, cesaretle iş hayatında var olmalılar” sözlerini kullandı.

Türk motifleri dünya modasında yer alıyor
OYNAT 02:36
Türk motifleri dünya modasında yer alıyor
Türk kadının göz nuru olan oyaları dünya modasına açan usta kreatör Ahmet Özceyhan “Geçtiğimiz sezonda Türk oyalarını dünyaya tanıtmak için bir çalışma yaptım. Ankara'dan başladık, Congresium'da çok büyük bir coşkuyla bine yakın oya çeşidi ve renklerle Türk kadının el emeği ve göz nurunu gösterdim” dedi.


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