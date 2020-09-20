Türk işçiliği Ortadoğu’ya tanıtılacak

Dubai, Katar ve Kuveyt gibi ülkelerin Türkiye'deki el işçiliğine yönelik ilgisini fark eden iş insanı Ebru Kain, Kahramanmaraş'taki atölyede üretilen el işlerini Ortadoğu'ya satıyor.

İş hayatına atılan kadınlar atölyelerde yöresel Türk motifleri üretmeye başladı. İş insanı Ebru Kain tarafından Kahramanmaraş’ta açılan atölyede yöresel el emeği, işlemeli ürünler ev hanımları tarafından hazırlanıyor. Atölyede 60 kadın istihdam edilerek, aile bütçelerine katkıda bulunması da sağlanıyor.

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Ürünlere şimdiden talep gelmeye başladı. İlk başta öngörülen ihracat bedeli ise 250 bin dolar olarak hesaplanıyor. Atölyede ev dekorasyonu ürünlerden, gelin çeyiz paketine kadar çok geniş yelpazede eşyalar üretiliyor.

Arap firmalarında yoğun talep

Kadınları iş hayatına kazandırma amacıyla girişimlere başlayan Ebru Kain, kendisiyle iletişime geçen Katarlı bir yatırım firmasının el işçiliğiyle üretilmiş ürün talep ettiğini, daha sonra Dubai ve Kuveyt'ten de siparişler aldığını dile getirdi. Kain, atölyelerde çok çeşitli ürünler hazırladıklarını belirterek, “Çeyiz ürünleri hazırlıyoruz, ev ürünleri üretiyoruz, hediye keseleri, bohçalar yapıyoruz. Orta Doğu pazarında el işlemesi çantalar ve çarıklara ilgi gösteriliyor. Bu ürünleri kadınlarımızın emekleriyle üretip işlerimizi büyütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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Geniş bir ürün yelpazesi var

Zanaat ürünlerini sevdiği için bu konuda bir girişimde bulunmak istediğini ifade eden Kain, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde e-ticarete olan ilginin artmasıyla bu konuda daha da hızlandım. Katar başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin el işçiliğine olan hayranlıkları ve talepleri inanılmaz yüksek. Gelen talepler doğrultusunda el işlerini hazırlamaya başladık. Ürünler, Kahramanmaraş'a ait el işçiliğinden oluşuyor. Bakır ürünler, mutfak setleri, dekorasyon, ahşap oyma, ayna, tepsi, deri çanta, cüzdan, çarık, Maraş işi, sim sırma örtüler, yastık kılıfı, gecelik-sabahlık, seccade, kaftan, başörtüleri, koku keseleri gibi geniş bir ürün yelpazemiz var."

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60 kadının el emeği

Kain, Kahramanmaraş'ta el işçiliği yapan çalışanlarla nasıl tanıştıklarını şöyle anlattı:

"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Bey'in de çok büyük desteği var. Kendisiyle projeyi paylaştığımda hemen yardımcı oldu. Belediye bünyesinde kurs alan hanımefendilerle tanışıp çalışmalara başladık. İlk irtibatı kurduktan sonra çalışmalarımız devam ettik. Şu an yaklaşık 60 kadın çalışanımız var ve bu sayıyı artırmayı arzu ediyoruz. Bakır ve ahşap oymacılık işlerini ise erkek çalışanlar yapıyor. Çalışanlarımızın dörtte üçünü kadınlar oluşturuyor. Kadınlar deri işlemeciliği, Maraş işi ve sim sırma işlemesi dediğimiz el işlerinden üretiyor."

El işçiliğine talep fazla olduğu için e-ticaret sitesi kurduklarını belirten Kain, ürünlerin site üzerinden hem Türkiye hem de Ortadoğu'ya satıldığını söyledi.

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Dubai'deki restoranı Türk kadınların el emeği süslüyor

Çalışanların, belediyenin geçici bir atölyesinde el işlerini yaptıklarını, ancak ilerleyen süreçte kalıcı bir atölye açmayı düşündüğünü belirten Kain, "Katar ve Dubai'den aldığımız siparişleri hazırlamaya başladık. Aldığımız bir sipariş doğrultusunda Dubai'de 10 şubesi olan bir restoranın mutfağında kullanılacak tencere, tava, bardak setleri, yemek servisinde kullanılacak masa örtüsüne kadar hepsinin Maraş işinden oluştuğu el ürünleri hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta bu ilk siparişleri Dubai'ye göndermiş olacağız." dedi.

Kain, “Kadınların gündemimizde sürekli şiddet olaylarıyla anıldığını görüyoruz. Kadınların iş hayatıyla, girişimler ile gündemde olmalarını umuyoruz. Kadınlar iş hayatında daha fazla yer almalı, cesaretle iş hayatında var olmalılar” sözlerini kullandı.