Ekonomi Türkiye F-35 programındaki haklarını korumak için harekete geçti
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye F-35 programındaki haklarını korumak için harekete geçti

Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarının korunması amacıyla, uluslararası hukuk şirketi 'Arnold Porter' ile anlaşma imzalandı. Şirket, Türkiye'nin ABD'de yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti verecek.

Haber Merkezi AA
F-35
F-35

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraklerinden SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumak amacıyla ABD'de yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için uluslararası hukuk şirketi Arnold Porter ile anlaşma imzaladı.

Anlaşma neleri kapsıyor?

Uluslararası hukuk şirketi Arnold Porter ile SSTEK arasında yapılan anlaşma, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programında kalmasını sağlamaktan ziyade, bugüne kadar doğan haklarının aranmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerini kapsıyor.

Her türlü adım atılacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını "tek taraflı ve hukuksuz" olarak nitelemiş ve ülkenin haklarının korunması konusunda her türlü adımın atılacağını belirtmişti.

Uçaklar fiilen verilmedi

Türkiye'nin program dışında bırakılmasıyla resmi olarak teslimatı yapılan uçaklar fiilen verilmedi ve bunların bedelleri de geri ödenmedi. Anlaşma, bu kapsamda "Türkiye'nin hukuki haklarının peşinde olacağı" söylemi doğrultusundaki girişimlerin bir parçası olarak hayata geçirildi.

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