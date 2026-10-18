Hedef seri üretim ve ihracat





Trabzon Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Kaptan İlyas Murtezaoğlu ise projenin ürün geliştirme ve seri imalat aşamalarında iş birliğine başladıklarını belirtti. Yurt içinden ve yurt dışından botun farklı modifikasyonlarına yönelik talepler aldıklarını aktaran Mürtezaoğlu, "Umut Hocamız projeyi bugüne kadar önemli bir noktaya getirdi. Bundan sonraki süreçte ürün geliştirme ve seri imalat konusunda iş birliğine başladık. Projeyi birlikte yürüteceğiz. Hem yurt içinden hem de yurt dışından ürünün farklı modifikasyonlarına yönelik talepler aldık. Bu talepler doğrultusunda ürün tiplerini belirleyerek yakın zamanda seri imalata geçmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte tersanemizin tüm imkanlarını kullanacağız. Üniversite-sanayi iş birliğine büyük önem veriyoruz. Yönetim kurulumuzun bu konudaki vizyonu oldukça net ve biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umut Hocamızla birlikte projeyi seri üretime taşıyacağız. Donanmamız kıta sahanlığımızı ve denizlerimizi koruyor. Biz de geliştirdiğimiz bu botla olası riskli durumlarda donanma personelimizin güvenliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca tersanemizde donanmamızın gemilerine bakım ve onarım hizmeti sunabilmek için ciddi yatırımlar yapıyoruz. Projeyi gördüğümüzde büyük gurur ve heyecan duyduk. Neler yapabileceğimizi değerlendirerek bütün imkânlarımızı seferber etmeye karar verdik. Bunun ülkemiz adına önemli bir proje olacağına inanıyoruz. Geliştirilen botun donanmamızın yanı sıra Sahil Güvenlik ve emniyet teşkilatının ihtiyaçlarına da cevap verebileceğini düşünüyoruz. Ürüne yurt dışından da talepler geliyor. Projeyi uluslararası pazarlara taşıyarak ihracata katkı sağlamayı ve ülkemizi bu alanda önemli bir konuma getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.