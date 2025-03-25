Türkiye Varlık Fonu'ndan büyük başarı: 1,1 milyar avroluk sendikasyon kredisi süreci hazine garantisiz tamamlandı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) , 14 Mart 2025 tarihinde, 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla toplam 837 milyon avro ve 285 milyon Amerikan doları tutarında, iki yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını ilk defa hazine garantisi olmadan başarıyla tamamladı. Bu şekilde uluslararası piyasalarda ülkemiz ekonomisine duyulan güven bir kez daha tescillenmiş oldu.





TVF'nin hazine garantisiz ilk sendikasyon kredisi





Daha önceki yıllarda sendikasyon kredilerinde yer alan hazine garantisi yapısı bu işlemle kaldırıldı. Böylece, TVF tüm finansman işlemlerini teminat veya hazine garantisi olmaksızın gerçekleştirir hale geldi. Sendikasyon kredisinin toplam maliyetleri avro dilimi için yıllık Euribor +%2, Amerikan doları dilimi için ise yıllık SOFR +%2,25 olarak belirlendi.









Kredi işlemi, yatırımcılardan yoğun ilgi görerek 2023 yılındaki borçlanma tutarının iki katından fazla talep aldı. Artan yatırımcı ilgisine karşılık, bu yılki sendikasyon kredisinde ilk kez Amerikan doları dilimi eklendi. Daha önce 2019 ve 2023 yıllarında alınan sendikasyon kredileri gibi iki yıl vadeli olarak yapılandırılan işlem, iki ayrı dilimde toplam 1,1 milyar avro seviyesine ulaştı. TVF’nin temin ettiği yeni kredi, vadesi tamamlanan 2023 yılı sendikasyon kredisine göre %139 yenileme oranı ile gerçekleşti.





Uluslararası yatırımcıların TVF’ye güveni artıyor





TVF’nin 2024 yılı Şubat ayında gerçekleştirdiği Eurobond ihracı ve Ekim ayındaki Sukuk işlemi de uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü. Bu son sendikasyon kredisi işlemi de, uluslararası finans kuruluşlarının TVF’ye olan güvenini bir kez daha teyit etti.





Krediye katılan banka sayısı da artarak, 4 yeni ülkeden 11 yeni bankanın sürece dahil olmasıyla toplamda 20’ ye yükselmiş oldu.





Bu önemli finansman sürecinde, ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev alırken, Emirates NBD Bank PJSC dokümantasyon ve kredi temsilcisi rollerini üstlendi.















