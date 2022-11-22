​Türkiye’nin başarısı rahatsız etti.

Son yıllarda kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede önemli adımlar atan Türkiye, geçen hafta önemli bir adım daha attı. 17 Kasım’da yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığının "Mali Suçlar Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile kamusal nüfuz sahibi kişilere yönelik alınacak tedbirlere ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemenin önemine dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlık olarak para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelenin dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam ettiğine işaret etti.

Nureddin Nebati

TÜRKİYE KARARLI

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Ekim 2022'de yayımlanan bildiride Türkiye'nin konu ile ilgili ilave ve olumlu adımlar attığının açıkça kabul edildiğine dikkat çeken Nebati, “Bildiride, ülkemizin bu suçlarla mücadelede diğer hususlara ek olarak insan kaynağını güçlendirdiği ve iç dondurma kararlarını ülkemizin risk profili ile uyumlu bir şekilde kullandığı belirtilmiştir” dedi.

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MUHALEFETE TEPKİ

Türkiye'nin, özel önem atfedilen ve "Big 6" olarak ifade edilen FATF standartlarının tamamına geniş ölçüde uyumlu olduğunun değerlendirildiğini bildiren Nebati, şunları kaydetti: “Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin gerçek dışı iddialar mesnetsiz olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını da zedeleyici niteliktedir. Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir. Bir siyasi parti temsilcisinin hazırladığı ve adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor, ülkemizin terörle her alanda mücadelesinden ve bu mücadelelerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürdür.”

Nebati; Türkiye’nin bugüne kadar yürürlüğe koyduğu Varlık Barışı düzenlemeleri ile net hata ve noksan konusunda FATF tarafından ülkemize yöneltilen herhangi bir eleştiri olmadığını da vurguladı.

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Düzenleme ne getiriyor?

- Finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla makul tedbirleri alacak.

- Risk yönetimi faaliyetleri, yabancı bir ülke tarafından seçilen veya atanan kamusal nüfuz sahibi kişilerin belirlenmesine yönelik tedbirleri de kapsayacak.

- Kamusal nüfuz sahibi kişilerle, bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilişkilerine ve gerçekleştirilen işlemlere yönelik olarak belirlenen tedbirler uygulanacak.

- Söz konusu tedbirler işlemlerin yüksek riskli olarak değerlendirilmesi durumunda da devreye alınacak.

- Tebliğin uygulanmasına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca rehber çıkarılabilecek.