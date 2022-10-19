Ekonomi Tuzlaköy Barajı ile 2 bin dekarlık tarım arazisi suya kavuşacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tuzlaköy Barajı ile 2 bin dekarlık tarım arazisi suya kavuşacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Erzincan’ın Kemah ilçesinde çalışmaları devam eden Tuzlaköy Barajı’nın tamamlanması ile 2 bin dekar tarım arazisinin sulanabileceğini ifade etti.

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Haber Merkezi İHA
Tuzlaköy Barajı ile 2 bin dekarlık tarım arazisi suya kavuşacak
Tuzlaköy Barajı ile 2 bin dekarlık tarım arazisi suya kavuşacak

Erzincan ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artması tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.
Erzincan’ın Kemah ilçesindeki Tuzlaköy Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, barajda depolanacak suyla 2 bin dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.


Baraj gövde dolgusunun yüzde 65 civarında tamamlandığını kaydeden Akca, "Gövde dolgu imalatları ve dolusavak imalatları devam etmektedir.


Temelden yüksekliği 42 metre ve su depolama kapasitesi 0,78 milyon metreküp olan Erzincan Kemah Tuzlaköy Barajı’nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon lira katkı sağlaması hedeflenmektedir" dedi.

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