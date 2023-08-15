Ücretli çalışan sayısı artıyor: 15 milyona yaklaştı

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Haziran 2022'de 14 milyon 611 bin 38 iken bu yıl haziranda yüzde 2,2 artışla 14 milyon 925 bin 783 kişiye yükseldi.