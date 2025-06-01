Wall Street’te 'sermaye savaşı' alarmı: ABD’nin yeni vergi tasarısı yatırımcıyı kaçırabilir

Yasa tasarısının 899. bölümü, ABD’ye gelen yabancı yatırımları ağır vergilerle hedef alıyor.
ABD Kongresi’nde görüşülen yasa tasarısının 899. bölümü, yabancı yatırımlara yönelik ağır vergiler getirmeyi hedefliyor. Wall Street uzmanları bu düzenlemenin, küresel sermaye akışlarını tehdit eden yeni bir ekonomik savaşın fitilini ateşleyebileceği uyarısında bulunuyor.
ABD Kongresi’nde gündemde olan
"One Big Beautiful Bill"
adlı yasa tasarısının 899. bölümü, Wall Street’te büyük yankı uyandırdı.
- Bu düzenleme,"misilleme vergisi"olarak adlandırılıyor ve"ayrımcı"vergi politikalarına sahip ülkelerden gelen yatırımcıların ABD’de elde ettiği pasif gelirlere ek vergi getirilmesini öngörüyor.
Vergi oranları yüzde 20 artabilecek
Vergi oranları yüzde 20 artabilecek
Perplexity.ai'de yer alan habere göre,
yasa tasarısı, vergi anlaşmalarını geçersiz kılacak şekilde düzenlenmiş. Bu yeni vergi dört yıl boyunca her yıl %5 oranında artarak mevcut yasal sınırların yüzde 20 üzerine çıkabilecek.
Temettü, faiz ve gayrimenkul gelirlerini kapsayan bu artıştan özellikle yabancı emeklilik fonları, egemen varlık fonları ve dolaylı mülkiyetler etkilenecek.
ABD müttefikleri de hedefte
ABD müttefikleri de hedefte
Düzenlemeden etkilenecek ülkeler arasında
Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya ve Fransa
gibi güçlü ABD müttefikleri de bulunuyor.
- Bu ülkelerden gelen sermaye, ABD’ye ulaşan doğrudan yabancı yatırımların yüzde 80’inden fazlasını oluşturuyor. Uzmanlar, bu durumun yatırımcıyı caydırabileceğini belirtiyor.
'Sermaye savaşı' uyarısı
'Sermaye savaşı' uyarısı
Deutsche Bank Döviz Araştırma Başkanı George Saravelos
, söz konusu vergi değişikliğinin
"ticaret savaşını sermaye savaşına dönüştürebileceği"
uyarısında bulundu.
ABD Kongresi’nin Ortak Vergi Komitesi de bu verginin yatırımları azaltacağı, ABD varlıklarının değerini düşüreceği ve elde edilecek gelirden daha büyük bir ekonomik zarara neden olacağı görüşünde.
Doların geleceği tartışma konusu
Doların geleceği tartışma konusu
Uzmanlar, bu düzenlemenin küresel yatırımcıların ABD piyasalarına olan güvenini sarsabileceğini ve doların rezerv para birimi olarak konumunu zayıflatabileceğini ifade ediyor.
Wall Street’teki endişeler, bu adımın sadece bir iç politika değil, küresel finans dengelerini etkileyebilecek bir kriz başlangıcı olabileceğine işaret ediyor.
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