Wall Street’te 'sermaye savaşı' alarmı: ABD’nin yeni vergi tasarısı yatırımcıyı kaçırabilir

Uzmanlar, bu düzenlemenin küresel yatırımcıların ABD piyasalarına olan güvenini sarsabileceğini ve doların rezerv para birimi olarak konumunu zayıflatabileceğini ifade ediyor.

Wall Street’teki endişeler, bu adımın sadece bir iç politika değil, küresel finans dengelerini etkileyebilecek bir kriz başlangıcı olabileceğine işaret ediyor.