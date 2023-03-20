Yerli kahve zincirleri devlere meydan okuyor

Dünyada en fazla ticareti yapılan emtialardan olan çiğ kahve, oluşturduğu katma değerle birçok yatırımcıyı cezbediyor. Sadece 2021 yılı için küresel kahve ticaretinin maddi büyüklüğü 480 milyar doları bulmuş durumda. Yüzlerce yıllık Türk kahvesi geleneğini sürdüren yerli firmalar da, yenilikçi ürünleriyle küresel kahve zincirlerine adeta meydan okuyor. Özellikle yeni nesil kafeler, dekorasyonu ile misafirlerine farklı bir konfor alanı sunarken; kahvenin onlarca çeşidiyle de sektörün gelişimine katkı veriyor. Bu firmalar, sadece yabancı menşeli ürünleri değil lokum gibi diğer kültürel unsurlarıyla Türk kahvesini de dünyaya tanıtıyor.

Sertaç Yalçın.

150 ŞUBEYE ULAŞACAK

Dünya çapında dakikada 2.3 milyon fincan kahve tüketiliyor. Kahve tutkusunu girişimcilikle birleştirerek 2014’te Arabica Coffee House’un ilk şubesini açan Şirket Ceo’su Av. Sertaç Yalçın, sektördeki yerli firmaların hem ulusalda hem de globalde aktör olabileceğini söyledi. 40’a yakın şehirde 100 şubeye ulaştıklarını belirten Yalçın yıl sonuna kadar 50 yeni mekan daha açacaklarını dile getirdi.

50 MİLYON TL YATIRIMLA İKİNCİ FABRİKAYI AÇTI

50 milyon TL’lik bir maliyetle gıda üretim tesisi olacak ikinci fabrika yatırımlarını hayata geçireceklerini kaydeden Yalçın, şimdilik sadece Ukrayna’da olan yurt dışı açılımlarını Irak, Rusya ve Orta Asya ülkeleriyle devam ettireceklerini söyledi. Yalçın, Avrupa pazarına İngiltere ve Almanya ile adım atacaklarını vurguladı. Sertaç Yalçın yıl sonu hedeflerini ise şu rakamlarla özetledi: “Şu an ana markamızın cirosu yaklaşık 110 milyon TL civarında, yıl sonu hedefimiz 170 milyon TL. DDY Gıda olarak 2023 ciro hedefimiz ana marka olarak 230 milyon TL ve yine şube bazında ortalama 65-70 milyon TL Bu verilere bağlı olarak ürettiğimiz ciro 2023’ te 1 milyar TL’yi bulacak.”

TÜRKİYE’DE SEKTÖR HIZLI BÜYÜYOR

Ülkemizdeki kahve tüketim oranlarını da değinen Sertaç Yalçın şunları söyledi: “Türkiye’de kahve tüketim oranı yapılan araştırmalara göre son yıllarda yüzde 16 civarında arttı. En büyük artış pandemi döneminden başlayarak 2018 - 2022 yılları arasında oldu. Ancak buna rağmen Türkiye kişi başına düşen yıllık kahve tüketim oranında halen çok geride. Avrupa ülkelerinin kişi başına düşen yıllık kahve tüketim oranı 8 kilogram civarındayken Türkiye’de bu oran halen 1,5 kilogram civarındadır. Tabii Türkiye’de bu oranın 2014 yıllarında 400 gram civarında olduğu düşünüldüğünde oransal olarak ciddi ve hızlı bir büyüme trendinin de olduğu görülüyor.”







